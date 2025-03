Marco Liorni, dove vive il conduttore: la sua casa romana immersa nel verde della Caffarella Il padrone di casa di Ora o mai più, stasera su Rai 1 con la finale, vive a Roma con tutta la sua famiglia e il cane Grace.

Eccoci arrivati alla finalissima di Ora o mai più. Questa sera, sabato 1 marzo 2025, il talent che di Rai 1 che dà nuova visibilità a otto cantanti un tempo sulla cresta dell’onda giunge al capolinea e verrà proclamato il vincitore. A condurre questa nuova edizione, ancora una volta c’è Marco Liorni, volto che i telespettatori del primo canale conosco bene per via del vari programmi che ha timonato, non ultimo il quotidiano appuntamento con L’Eredità. Di lui, professionalmente, sappiamo praticamente tutto, sin dai tempi un cui era l’inviato del Grande Fratello. Meno si conosce, invece, della sua vita privata che custodisce gelosamente. Classe 1965, Liorni è sposato in seconde nozze con Giovanna Astolfi. È con la giornalista, e le loro due figlie, che il conduttore vive a Roma precisamente in zona Appio Latino.

Dove vive Marco Liorni: l’appartamento a Roma insieme alla sua famiglia

Marco Liorni è romano d’origine e, dopo un lungo periodo passato a Napoli, e tornato nella Capitale dove ha scelto di vivere con tutta la sua famiglia. Pochissime le informazioni sulla sua dimora, vissuta appieno anche durante la Pandemia: "In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda… Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti", raccontava al settimanale Oggi.

Poche le foto che mostrano gli interni della casa, ma da alcuni scatti social, si intravede un grande terrazzo dai pavimenti in cotto, con arredamenti in vimini e grandi persiane che tutelano la privacy. Questo, probabilmente, è anche l’angolo preferito di Grace, la stupenda femmina di pastore tedesco con cui Marco Liorni ama spesso trascorrere il tempo libero nel parco della Caffarella dietro casa. I pavimenti dell’appartamento sono in parquet chiaro, mentre da un video su Instagram si intravede un salotto con poltrone di pelle scura, un mobile Tv con tanti libri e diverse foto di famiglia appese alle pareti. In altre foto, invece, si notano librerie a muro e tendaggi bianchi alle finestre.

