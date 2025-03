Marco Carta, cosa fa oggi. La tragedia dei genitori e la rinascita (grazie all’amore) Il cantante ex Amici ha attraversato un periodo difficile dopo lo scandalo della Rinascente di alcuni anni fa. Poi la rottura con l'ex Sirio e il nuovo compagno. Ecco i dettagli.

Oggi sarà a Verissimo, a raccontarsi e a confessare sé stesso nel salotto di Silvia Toffanin. Marco Carta, talento del canto emerso vincitore da Amici, nel 2008, era riuscito a trionfare anche a Sanremo (2009), salvo poi finire sulla bocca di tutti per uno spiacevole scandalo. Poi la pausa dalle scene, la rottura con lo storico compagno Sirio, e il ritorno al recente San Marino Song Contest. Nel mezzo, Marco Carta sembra aver ritrovato la pace e serenità (anche) grazie all’amore. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Marco Carta oggi: che fine ha fatto dopo Amici e Sanremo

È stata una carriera di alti e bassi, quella di Marco Carta. Oggi sarà a Verissimo per presentare il suo nuovo singolo, "Solo fantasia", ma erano anni che di lui si parlava poco (o niente). L’infanzia del cantante è stata segnata dal dramma della morte dei sui genitori. Suo padre morì quando lui aveva 8 anni a causa di una leucemia e la mamma solo due anni più tardi per un tumore. Dopo l’exploit da giovanissimo, nella stagione di Amici 2007/2008, Carta aveva proseguito la sua scalata alla vetta della musica trionfando anche a Sanremo, nel 2009, con il brano "La forza mia". Poi qualche comparsata sporadica in tv – prima all’Isola dei Famosi, poi a Tale e Quale Show (vinto anche questo) – e una carriera che sembrava avviata verso il dimenticatoio.

Ma di recente, Marco Carta è tornato sulla scena, in finale a San Marino Song Contest. E pare che abbia superato anche i momenti più difficili degli ultimi anni. A partire dallo scandalo che l’aveva travolto nel maggio del 2019.

Lo scandalo di Carta alla Rinascente e la rottura con l’ex

Aveva fatto scalpore, all’epoca, l’arresto di Marco Carta con l’accusa di furto aggravato presso la Rinascente di piazza Duomo a Milano. Si diceva avesse rubato, insieme a un’amica, tre magliette da uomo del valore complessivo di 1200 euro. Poi Carta fu assolto dal tribunale per "non aver commesso il fatto", ma quella ‘macchia’ gli è rimasta addosso per diversi anni.

Marco ne ha parlato a La Volta Buona, con Caterina Balivo, a diversi anni dall’evento: "Non ho ricevuto nessun tipo di vicinanza, non so perché. Il mio fidanzato di allora mi è stato vicino, così come la mia famiglia, ma purtroppo nessun collega mi è stato vicino, nessuna persona del mondo dello spettacolo. È difficile esporsi. Anche un messaggino sarebbe stato bello, tu me l’hai mandato e sei stata molto carina".

Nel mezzo dei guai giudiziari, Marco Carta si è allontanato progressivamente dalle scene. Nel frattempo, ha portato avanti la sua relazione storica con Sirio, che aveva reso pubblica dopo anni di silenzi sulla sua omosessualità. "Era da un paio d’anni che volevo parlare pubblicamente del mio orientamento sessuale", aveva spiegato il cantante, "chi gestiva la mia immagine, però, mi invitava sempre a pensarci bene e così il mio entusiasmo si affievoliva. Loro volevano solo proteggermi ma ormai sono un uomo e della mia vita privata sono responsabile solo io".

Il nuovo amore e la rinascita di Marco Carta

La relazione con Sirio si è tuttavia interrotta nel 2022, dopo 7 anni. Poi Marco Carta ha rivelato di aver ritrovato l’amore, due anni fa, tra le braccia di un personal trainer e body builder di nome Luca. "L’amore va bene e sì", ha ammesso il cantante, "c’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore". Carta non parla del suo fidanzato da circa un anno, ma fino a prova contraria il rapporto dovrebbe essere ancora in piedi. A meno che oggi, nel salotto della Toffanin, l’ex Amici non sia pronto a rivelare nuove verità travolgenti.

