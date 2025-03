Mita Medici a La Volta Buona: “Califano grande delusione. Adriano Panatta? Mi tradì con la Bertè” Oggi a La Volta Buona si è presentata la nota attrice, che ha parlato dei tre amori più importanti della sua vita. Compreso quello col 'collega' Sergio Rubini. Ecco i dettagli.

Mita Medici si è messa a nudo, oggi pomeriggio, nel salotto de La Volta Buona. L’attrice, tornata di recente nel cast di Un posto al sole, ha raccontato la sua vita piena di relazioni, avventure e delusioni. E in particolare si è soffermata sui tre grandi amori che l’hanno segnata: quello con Franco Califano, definito una grande delusione, quello con Sergio Rubini (che voleva sposarla) e infine quello con Adriano Panatta, che decise di tradirla con l’amica Loredana Bertè. Ma a quanto pare, alla fine Mita Medici sarebbe riuscita a perdonarlo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Mita Medici a La Volta Buona, la delusione per Franco Califano

Il primo grande amore di cui ha parlato Mita Medici, ospite oggi nel salotto della Balivo, è Franco Califano. "Lui era più grande di me, io 18 anni e lui 30", ha esordito l’attrice, "siamo stati insieme quasi tre anni, poi l’ho lasciato. Perché? Quando amo a un certo punto lascio". Poi l’ospite de La Volta Buona ha aggiunto: "Lui mi ha detto una bugia un po’ sciocca in un rapporto molto bello, è stata una grande delusione, un qualcosa che non doveva fare. Lui mi aveva detto che doveva andare fuori Roma, poi l’ho incontrato al ristorante con una ragazza molto carina. INon gli ho dato nemmeno il tempo di spiegare, sono tornata a casa, ho preso le mie cose e sono andata via".

L’amore di Mita Medici con Rubini e le corna di Panatta

L’amore con Sergio Rubini, invece, è stato più sereno. "Mi ha chiesto di sposarlo tante volte", ha ricordato Mita Medici in studio, "lui è stato una persona molto importante. Io gli dicevo: non ti sposo proprio perché ti amo". E poi c’è stato il capitolo Adriano Panatta, campione di tennis e noto latin lover. Parlando di lui, la Medici ha ammesso un vecchio tradimento di cui non aveva mai parlato in dettaglio.

"Mi ha tradito, sì", ha concluso l’attrice di Un posto al sole, "con una donna famosa e mia amica, Loredana Bertè. Io comunque le voglio bene. Con Adriano siamo stati benissimo, cercavamo casa insieme. A un certo punto ho conosciuto un’altra persona, è nata un’alchimia, Adriano capì che c’era qualcosa che non andava, ma poi lo vidi insieme a Loredana. È stata una cosa che ha liberato un po’ tutti, quindi anche io mi sono sentita libera". E infatti alla classica domanda "chi triti", posta dalla Balivo – le opzioni erano Rubini, Panatta e Califano – l’ospite Mita Medici ha replicato con sicurezza: meglio ‘tritare’ Rubini e Califano, e salvare Adriano Panatta.

