Conor McGregor, foto nudo pubblicata dalla rapper Azealia Banks. Poi l’accusa: “Prima mi molesti e poi mi minacci?” La cantante USA ha puntato il dito contro il lottatore, che le avrebbe inviato su X scatti 'hot' (non richiesti). Poi prontamente ripubblicati dalla vittima. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Trema internet, davanti alle foto pubblicate (e poi rimosse da moderatori) dalla rapper americana Azealia Banks. La cantante avrebbe infatti postato su X scatti di nudo, in cui ad apparire era il lottatore irlandese Conor McGregor – già noto per le accuse mosse da Francesco Facchinetti. Foto oscene, a dir poco, che secondo il racconto della Banks le sarebbero state inviate liberamente in chat, proprio dall’atleta. E mentre il social ha oscurato le immagini, la rapper non si è risparmiata un attacco frontale al presunto molestatore. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Conor McGregor e gli scatti osceni pubblicati da Azealia Banks

Verrebbe da sperare in un ‘deep fake’, cioè una rielaborazione ad opera dell’intelligenza artificiale. Ma le foto di Conor McGregor – un tempo accusato da Facchinetti di averlo aggredito – che nelle scorse ore hanno mandato in tilt il social X, parerebbero vere. Così come potrebbe risultare legittima la storia sconvolgente condivisa dalla rapper USA Azealia Banks. Con tanto di messaggi offensivi, improbabili chat e compagnia bella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutto è iniziato con il post di Azealia su X, che ha condiviso due foto di Conor completamente nudo, accompagnate da un messaggio di fuoco: "Come fai a mandare delle foto con un ca**o storto e poi minacciarmi di non raccontarlo…sai con chi ca**o hai a che fare? Questo è HARAM". L’ultimo termine, haram, fa riferimento a ciò che è proibito secondo la sharia, cioè la legge islamica. Che sarebbe quindi illecito e moralmente sbagliato. A corredo dell’accusa inziale, la cantante ha poi spigato che McGregor le avrebbe mandato le foto, senza il suo consenso o una richiesta, direttamente nei messaggi di X.

Le reazioni social e l’ultimo di attacco di Azealia a McGregor

Nonostante i contenuti siano stati rimossi dai moderatori, l’attacco della Banks non si è certo arrestato. "Cioè, davvero mi molesti sessualmente con il tuo ca**o da coltivatore di patate", ha scritto la rapper, "e poi mi minacci di non parlarne???? Tesoro…Non volevi diventare presidente dell’Irlanda? Ma che cos’è sta roba? Mettiti un po’ di crema solare, santo cielo".

A seguire, Azealia Banks ha pure condiviso degli screenshot di un presunto messaggio proveniente dal profilo di Conor McGregor. In cui si legge: "Non fare la spia perché tutte le spie vengono beccate". Mentre a corredo di una delle immagini, dove erano visibili i genitali del lottatore legati a un peso da palestra, Conor avrebbe aggiunto: "Sollevando pesi". Resta da capire se le accuse della cantante potranno essere provate. E quale sarà, se mai arriverà, la risposta pubblica dell’accusato. Certo è che uno scandalo del genere non se lo aspettava davvero nessuno.

Potrebbe interessarti anche