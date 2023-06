Caso Tramontano, Mara Venier sotto accusa (ma la madre non è innocente) Dopo le critiche ricevute dalla conduttrice per l'infelice uscita nei confronti di Sabrina Paulis, si apre una nuova pista nelle indagini per l'omicidio.

L’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, è tra i casi di cronaca di maggiore rilevanza mediatica degli ultimi mesi. L’inchiesta è, ovviamente, sulle prime pagine di tutti i giornali, ma è anche discussa in numerosi salotti televisivi. Tra questi c’è stato anche Domenica In, con un intervento di Mara Venier che ha suscitato non poche polemiche, e che rischia di costare caro alla conduttrice: ecco cosa sta succedendo.

Mara Venier a rischio dopo le sue parole a Domenica In

All’inizio della puntata di Domenica In andata in onda il 4 giugno, Mara Venier ha esordito parlando dell’omicidio di Giulia Tramontano, e citando una frase che la madre dell’assassino, Sabrina Paulis, aveva pronunciato a La Vita in Diretta: "Mio figlio è un mostro, lo so. Chiedo perdono per aver fatto un figlio così, chiedo perdono per tutta la famiglia". La conduttrice si è quindi rivolta alla donna: "Sì, suo figlio è un mostro". Parole, quelle di Mara Venier, che non sono passate inosservate, e che hanno sollevato una vera e propria bufera mediatica. Sui social si sono scatenati immediatamente migliaia di commenti contro la conduttrice, accusata di mancanza di empatia nei confronti di una persona che può essere considerata un’altra vittima, dato il dolore straziante e inimmaginabile che una madre può provare sapendo che il figlio è un assassino. Della stessa opinione è anche Roberto Laganà, componente del Consiglio di Amministrazione della Rai, che ha chiesto alla dirigenza della tv pubblica di prendere provvedimenti seri nei confronti di Mara Venier: "Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti. Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del Servizio Pubblico possono partire da qui", ha scritto su Twitter.

La svolta nell’inchiesta e la colpa della madre di Impagnatiello

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi alcuni nuovi dettagli sul caso che gettano luce sull’altra faccia della medaglia di questa situazione. Se da un lato Mara Venier è stata sommersa dalle critiche per le sue parole – che sono state effettivamente infelici, bisogna dirlo – dall’altro gli inquirenti sospettano un possibile coinvolgimento della madre di Alessandro Impagnatiello nell’omicidio di Giulia Tramontano. Stando alle ultime testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, Sabrina Paulis potrebbe aver avuto un ruolo importante nell’agghiacciante piano del figlio: i due sarebbero andati insieme in un bar vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo della ragazza, per chiedere informazioni riguardo la presenza di telecamere nella zona. A rivelarlo è stato proprio il gestore del bar, secondo cui madre e figlio gli avrebbero posto le domande sulle telecamere lunedì 29 maggio, dunque due giorni dopo la data dell’omicidio, avvenuto il 27 maggio.

