Fabrizio Corona: dopo Belve lo vuole anche Mara Venier, spunta la telefonata

Stando a quanto dichiarato da Fabrizio Corona, il paparazzo sarebbe stato chiamato da Mara Venier come ospite della prossima puntata di Domenica In. A rivelarlo alla stampa e ai suoi follower sarebbe stato lui stesso, attraverso delle storie che rimandando al suo nuovo progetto, un sito di news. Corona sarebbe stato chiamato da Mara Venier per alzare gli ascolti di Domenica In, sfruttando l’impennata di interesse suscitata nel pubblico dopo l’intervista dell’esperto di gossip a Belve della Fagnani. Zia Mara avrebbe intravisto in lui del potenziale da utilizzare, cavalcando la cresta dell’onda. Viene da chiedersi se Corona non abbia qualche altro asso nella manica, o se abbia capito la giusta chiave per richiamare, seppur temporaneamente, l’interesse del pubblico.

Fabrizio Corona a Domenica In (dopo il boom a Belve)

Il tutto sarebbe nato dal grande successo riscosso da Fabrizio in puntata su Rai 2. Belve infatti sarebbe balzato al 10% di share, generando un picco di ascolti che ha permesso al secondo canale di superare fin anche Canale 5. Dopo una lunga serie di storie su Instagram in cui il paparazzo esulta per i dati di ascolti taggando Fagnani, e insultando Cattelan per non essere riuscito a raccogliere bene l’eredità di Belve, raggiungendo dati molto più bassi, Corona ci da il suggerimento: condivide un articolo di MOW Mag, che direbbe in esclusiva quanto sia voluto da Mara Venier. Poi condivide un video di Dillingernews in cui viene riportato: "Ora la notizia è confermata, dopo il successo di Belve Fabrizio Corona sarà ufficialmente il primo ospite a Domenica In. Corona è stato contatto da Mara Venier come primo ospite questa domenica, subito dopo il telegiornale". Nessuna notizia ufficiale da parte del programma, ma Fabrizio come sempre corre e cerca di anticipare le news, per portare più visite sui suoi canali ufficiali. Sarà così oppure si tratta di un bluff per far parlare di sé, come per il caso Giacomo Urtis.

La telefonata di Mara Venier

Per quanto nulla sia stato ancora confermato dalla diretta interessata, Fabrizio Corona non ha pensato due volte ha condividere sul suo canale Telegram, un audio che riportata una conversazione probabilmente privata con la conduttrice di Domenica In. Nel vocale condiviso, Mara si direbbe effettivamente molto interessata ad averlo in trasmissione: "Ciao Fabrizio, lo so che ho ancora il tuo numero, certo che si. Senti Fabrizio, mi piacerebbe averti a Domenica In. Vedo che la situazione è sbloccata, tranquilla, hai riavuto Francesca Fagnani, So che sei martedì a Belve, avete già registrato. Io domenica prossima vorrei tanto averti in studio. Mi fai sapere? Tanti baci. Poi ti chiamerà anche Marco Luci, insomma qualcuno dei miei, ma intanto volevo anticiparti questo. Baci tesoro, son contenta che stai bene, te lo meriti, ciao". Chissà se la pubblicazione di questo vocale avrà qualche ripercussione sulla presenza di Corona a Domenica In. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

