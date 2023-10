Mara Venier e la foto del marito Nicola in sedia a rotelle: svelato il giallo Dopo la forte preoccupazione dei fan in merito alle condizioni di salute di Nicola, la conduttrice ha voluto chiarire la situazione. Ecco cosa ha detto.

Mara Venier, la nota conduttrice di Domenica In, ha di recente pubblicato sul proprio Instagram una foto che ritrae il marito Nicola Carraro in sedia a rotelle. La foto è stata prima postata e poi cancellata, elemento che ha fatto preoccupare ancora di più i fan della Venier in merito alle condizioni di salute dell’amato marito. A seguito di questo, la foto è stata poi ripubblicata e la stessa conduttrice ha voluto chiarire la situazione in didascalia per rassicurare tutte le persone in apprensione per la salute del marito. Ecco cosa ha rivelato Mara Venier.

L’augurio di Fabrizio Corona per Nicola preoccupa i fan

Un primo elemento di preoccupazione per la salute del marito di Mara Venier era stato il saluto di Fabrizio Corona ospite a Domenica In. Salutando la conduttrice non è passata inosservata la frase "Auguri per Nicola". Un augurio che ha immediatamente allarmato i fan e che, se collegato poi all’immagine postata da Mara su Instagram, ha generato grandissima preoccupazione. I fan hanno unito i tasselli e il pensiero che Nicola potesse avere problemi di salute si è fatto più concreto. Fortunatamente, però, le parole della conduttrice sono arrivate al momento giusto.

Nicola Carraro in sedia a rotelle: perché

Il giallo dell’immagine prima pubblicata e poi cancellata è durata solo qualche ora, poiché Mara ha poi deciso di ripubblicarla dando ai propri fan anche qualche spiegazione in più.

"Tutto bene… Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… E l’amore porta bene sempre", ha scritto la conduttrice nella didascalia che accompagna la foto. A chiarire ancor meglio la situazione è poi arrivato il commento dello stesso Nicola: "Una broncoscopia andata bene".

Ecco allora svelato il giallo: Nicola Carraro si è recato in ospedale per un controllo di routine per la quale poi è stato accompagnato, come da prassi, in sedia a rotelle. Niente dunque di cui preoccuparsi, e un grosso respiro di sollievo per tutti i fan.

L’affetto dei fan e degli amici

Sotto all’immagine postata dalla conduttrice sono arrivati immediatamente molti messaggi e reazioni di supporto da parte dei tantissimi fan, così come di alcuni amici e colleghi dello spettacolo, della televisione e della musica. Tra questi anche Gabriele Rossi, Jovanotti, Alberto Matano, Alba Parietti, Carolyn Smith, Angela Melillo, Patty Pravo, Stefania Orlando, Raoul Bova e Sandra Milo che ha commentato scrivendo: "È rincuorante sapere che sia andato tutto per il meglio".

Ovviamente non sono mancati nemmeno i messaggi d’affetto delle persone che quotidianamente seguono Mara. Tra questi, ad esempio, quello di un utente che dice: "Dottor Nicola, lei è una roccia, tutto deve andare per forza bene. Lei è un uomo speciale, ha tutti i valori, l’educazione e il rispetto di una volta, che oggi sono rari… La sua anima sensibile e la sua correttezza in ogni gesto fa di lei un gran signore".

