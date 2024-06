Mara Venier, l'ennesimo addio "ufficiale" a Domenica In scatena l'ironia dei social: perché La conduttrice, oggi, ha dichiarato che lascerà il programma nel 2025. Ma i social ricorda altri annunci simili, in passato. E piovono proteste anche sulla Rai.

Proteste in atto. I fan di Domenica In si rivoltano, sui social, dopo l’annuncio che Mara Venier ha dato questa mattina. Ospite a Tg1 Mattina Estate, la conduttrice ha ribadito che la prossima stagione di Domenica In sarà per lei l’ultima. Ma lo aveva già detto in passato, più di una volta, salvo poi smentirsi come niente fosse. Indignati allora gli spettatori sul web, che chiedono maggiore trasparenza e chiarezza. I vertici Rai, comunque, continuano a tenersi stretta la Venier, dati gli ottimi risultati in termini di audience della stagione appena conclusa. Pure se per lei, come ha ammesso senza problemi, l’annata 2023-2024 è stata la peggiore di sempre. Vediamo qui sotto tutta la storia in dettaglio.

L’annuncio choc di Mara Venier

Ieri faceva notizia il malcontento di Mara Venier, espresso in una lunga intervista a Il Messaggero. Senza giri di parole, la presentatrice si riferiva all’ultima annata di Domenica In definendola "la peggiore edizione di tutte quelle fatte fino a qui". Colpa degli attacchi dopo il noto comunicato pro-Israele, fatto nel post-Sanremo. O sarà anche che il tempo passa, la stanchezza si accumula, e la Venier potrebbe averne fino sopra i capelli, del programma di cui si è occupata in tutti questi anni. Ad ogni modo, stamattina Mara era in studio a Tg1 Mattina Estate, ed è qui che è arrivato l’ennesimo annuncio choc.

"Vorrei che la prossima ‘Domenica In’ sia all’insegna della condivisione", ha esordito la Zia d’Italia, "sicuramente sarà il mio ultimo anno…Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così". Il punto, però, è che Mara Venier non è nuova questo tipo di dichiarazioni. Poi invece resta in sella, ancora una volta alla guida dello show. Se questa volta è diversa, ce lo dirà solo il tempo. Sappiamo solo che dietro le quinte potrebbe prepararsi un passaggio di testimone per Alberto Matano, pubblicamente eletto da Mara come suo successore a Domenica In. Nel frattempo, il web esplode di rabbia per le parole (poco credibili) della conduttrice Rai.

Le proteste social contro Venier

Sotto un post di Fanpage.it, condiviso su Facebook, si è scatenata l’ira social contro Mara Venier. "Ma non si vergogna a dire ogni anno la stessa cosa", sentenzia un utente, "la verità è che parla tanto del marito e di godersi la vita ma poi ha paura di cedere il posto ad altri e si abbassa a compromessi come leggere quel comunicato ridicolo che la rivelano per ciò che è…lacchè del potere. Una vespa in gonnella che vende i propri valori per un posto in tv". E non sono meno furiosi altri interventi. "Che grande bugia", dice qualcuno, "sempre l’ultimo anno e poi ritorna, largo ai giovani, si godesse la famiglia è ora".

Altri lanciano anche frecciate (neanche troppo velate) a chi si occupa dei palinsesti Rai: "Forse ci vorrebbe una rotazione nei programmi…l’utente avrebbe maggiore scelta e si creerebbe una sorta di selezione naturale. E invece taluni godono del privilegio dell’inamovibilità, altri ricicciano a seconda del governo di turno". E infine, un breve commento riassume l’umore, parecchio nero, degli spettatori di Domenica In: "Mamma mia farà un altro anno. Ma non se ne può più". Ma la Rai non si lascerà certo scappare la sua gallina dalle uova d’oro. Non per un po’ di odio social, né per altri ragionamenti del caso. In fondo Mara Venier resta una garanzia, è chiaro. Che guidi Domenica In o qualsiasi altro show. Poco importa.

