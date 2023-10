Malgioglio contro Mahmood e 'Cocktail d'amore': "Copione, cambia lavoro" Il paroliere siciliano è furioso e tuona contro il nuovo singolo del cantante: "Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia".

Mara Fratus Giornalista professionista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

È furioso Cristiano Malgioglio. Venerdì prossimo uscirà su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Mahmood Cocktail d’amore, un titolo che al famoso paroliere non suona per nulla nuovo. Infatti, è identico al suo brano del 1979, scritto per la showgirl Stefania Rotolo, e sigla di chiusura del varietà Tilt. "Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore – racconta Malgioglio all’Adnkronos.- Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo". conclude ricordando l’interprete della canzone scomparsa a trent’anni nel 1981.

Malgioglio contro Mahmood: "Cambia lavoro"

Cristiano Malgioglio non ci sta a vedere il titolo di un suo celebre brano "copiato" e tuona contro Mahmood. L’artista, vincitore del Festival di Sanremo ’19 con Soldi, uscirà venerdì con un nuovo singolo intitolato Cocktail d’amore, identico appunto a quello datato 1979 del paroliere siciliano. Raggiunto dall’Adnkronos mentre si trova a Istanbul dal fidanzato, Malgioglio ha fatto sapere di essere molto arrabbiato per questa scelta:

Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia.

Cocktail d’amore: per chi fu scritto il brano di Malgioglio

Cocktail d’amore è un singolo scritto da Cristiano Malgioglio, Corrado Castellari e Marcello Mancini, per la cantante italiana Stefania Rotolo. Pubblicato nel 1979, il pezzo era la sigla di chiusura di Tilt, varietà in onda nello stesso anno e che apriva le danze con la canzone Disco tic, incisa sul lato b del 45 giri. Il disco è stato per diverse settimane tra i più venduti in hit parade, arrivando a toccare la seconda posizione. Eseguito dal maestro Paolo Ormi al piano, Achille Oliva al basso, Giancarlo De Matteis alla chitarra e Marco Pirisi alla batteria, Cocktail d’amore è diventata una vera e propria cult song per la comunità LGBTQ+ italiana, fino a essere, nel 2022, il brano che ha ispirato il titolo di un programma condotto da Amanda Lear, che ne ha anche inciso una cover.

