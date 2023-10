Cristiano Malgioglio: “Il mio amore turco, come mi ha conquistato” Il giudice di Tale e Quale Show e di Amici racconta a Silvia Toffanin che il suo cuore batte da tempo a Istanbul

Cristiano Malgioglio è innamorato. E fedele. Così racconta e ribadisce in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di domenica 1 ottobre di Verissimo in cui, tra i tanti argomenti toccati, ha svelato anche qualcosa di più della sua attuale situazione sentimentale.

"Il mio cuore batte a Istanbul", ha detto infatti a un certo punto della conversazione Malgioglio, e Silvia Toffanin ne ha approfittato immediatamente per provocarlo. "Ah, ma sai che io ogni settimana praticamente ospito un attore turco, posso mettere una buona parola, te ne presento qualcuno?"

Ma il giudice più velenoso e ironico della televisione italiana, non casca nel tranello e sottolinea subito che non ci pensa proprio a fare un torto al suo fidanzato: "No, ma io sono fedele!" esclama, "Magari al massimo tradisco con la mente, ma adesso no".

Cristiano Malgioglio insomma, con le sue parole fa capire che il suo legame è ormai molto importante e svela anche che ha resistito a qualche fisiologica burrasca uscendone però evidentemente rafforzato: "Abbiamo avuto un momento di crisi perché lui voleva che io andassi a vivere da lui a Istanbul ma io non posso", ha raccontato il paroliere che poi, come suo solito, tra il serio e l’ironico, ha spiegato a Silvia Toffanin anche qualche oggettiva difficoltà di questa sua storia : "Il turco è una lingua difficilissima, ci capiamo con il traduttore del cellulare e con il linguaggio dell’amore. L’unica parola che ho imparato in turco è ‘maraba’ che vuol dire ‘ciao’". Certo è che ,quando c’è il sentimento, ogni difficoltà si supera e questo sembra non mancare a Malgioglio che racconta alla conduttrice di Verissimo, di essere rimasto molto colpito dal suo fidanzato, capace di un’iniziativa che lo avrebbe conquistato sin da subito.

"Quando ci siamo incontrati mi ha chiesto che lavoro fai? E io: la ballerina! Lui, ma farai il coreografo! E poi mi ha chiesto: ti piacciono i tulipani? Io i tulipani li amo molto, soprattutto neri. Ci diamo appuntamento per bere qualcosa insieme la sera dopo e quando sono arrivato ho trovato un fascio di tulipani neri. Allora sono impazzito e ho capito: è l’uomo per me!"

