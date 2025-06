Luca Zingaretti e il terribile caso del Branco: cos’è successo Cosa si nasconde dietro le quinte di un film così crudo e controverso come quello con Zingaretti? Ecco alcune curiosità sorprendenti sulla sua genesi e impatto.

Il branco è un film del 1994 diretto da Marco Risi, ispirato a un reale fatto di cronaca. Tra i protagonisti spicca Luca Zingaretti, in uno dei suoi ruoli più intensi e disturbanti. La storia segue un gruppo di giovani che, persi in un vuoto esistenziale e senza alcun freno morale, compiono uno stupro di gruppo, trascinando lo spettatore in un viaggio crudo dentro la violenza, l’apatia e la devianza giovanile. Il film denuncia l’indifferenza della società e la fragilità delle istituzioni, offrendo un ritratto feroce e ancora attuale.

Il branco va in onda stasera stessa su Cine 34, alle 23.20.

