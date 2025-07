Luca Zingaretti: chi è Olga Sokhnenko, la moglie del ministro Urso l'ha fatto infuriare Dopo il video denuncia nel noto attore contro la donna che avrebbe “saltato la fila” in aeroporto, il marito è intervenuto per fare chiarezza: scopriamo di più.

Nella giornata di ieri si è scatenata sui social una vera e propria bufera a seguito di un video postato da Luca Zingaretti, il noto attore volto dell’iconico Commissario Montalbano. Trovandosi in aeroporto a Fiumicino, l’attore si è infatti sfogato con aria visibilmente irritata rivelando di aver visto la moglie di un noto politico saltare la fila. Nonostante Zingaretti non abbia fatto alcun nome specifico, oggi il ministro Adolfo Urso ha rivelato che la donna in questione era sua moglie, cercando di fare però chiarezza su quanto accaduto: ecco cosa è successo.

Luca Zingaretti, duro sfogo sui social: "La moglie di un politico è passata davanti a tutti"

"A Fiumicino, quando depositi i bagagli, ho assistito a una scena che veramente… C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: ‘Prego, prego’. Ma io dico, vi chiedo: ‘Ma non vi vergognate? Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi’", ha rivelato l’attore Luca Zingaretti attraverso un video di denuncia pubblicato sui social e diventato virale in pochissime ore.

Nonostante l’attore non abbia fatto il nome della donna in questione, oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è intervenuto rivelando che la donna in questione era sua moglie, Olga Sokhnenko. La donna, di origine ucraina nata a Lugansk, vive stabilmente in Italia da diversi anni e con il marito Adolfo Urso ha dato alla luce un figlio che oggi ha circa 7 anni.

Adolfo Urso, la replica al video di Luca Zingaretti

Il ministro Adolfo Urso, rivelando che la donna accusata da Zingaretti di aver saltato la fila in aeroporto era sua moglie, ha però voluto fare chiarezza replicando al video dell’attore. "Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce. È la scorta a valutare le condizioni, io ero accanto a mia moglie anche se al telefono. Per l’esattezza portavo la sua valigia", ha raccontato il ministro a La Repubblica.

Al momento, la spiegazione fornita dal ministro in merito a quanto accaduto in aeroporto sembrerebbe aver messo un punto alla faccenda, ma non è escluso che nelle prossime ore Luca Zingaretti possa decidere di intervenire nuovamente attraverso i social per dire la sua.

