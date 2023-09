Luca Onestini e Ivana Mrazova sposi in Sicilia con tanto di abito bianco: che succede I nuovi scatti rubati riaccendono le speranze dei fan, increduli di vederli finalmente insieme. Ma cosa si nasconde dietro i loro bellissimi abiti da sposi?

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Quando Ivana Mrazova era entrata nella Casa del Grande fratello Vip aggiungendosi alla trafila di ex degli attuali concorrenti, in molti hanno sperato che tra lei e Luca Onestini potesse scoccare nuovamente la scintilla. Una speranza che, tuttavia, è andata pian piano scemando con il passare del tempo, ed è definitivamente morta quando la modella di origini ceche ha rivelato in un’intervista dello scorso luglio di essere single. I loro fan non si sanno spiegare il perché. Entrambi hanno ammesso di provare ancora molto affetto per l’altro, e che per loro sia stata una storia bella e particolarmente importante, ma semplicemente sarebbe accaduta in un momento sbagliato. Ma ora spuntano foto dei due, felici e sorridenti vestiti da sposo e sposa in Sicilia, cosa sarà successo?

Le foto incriminate

Le foto, che raffigurano i due ex vestiti di tutto punto con abiti indubbiamente da matrimonio, sono state scattate in occasione di un evento molto particolare dal nome "Dimmi di sì, Noto Bride", tenutosi proprio ieri nella splendida cornice di Noto. In realtà quindi come si evince dal nome, i due erano solo vestiti per l’occasione, poiché impegnati a sfilare per mettere in mostra gli abiti. Quel che però è innegabile è che i due apparissero come molto sereni e con un feeling invidiabile, mostrandosi molto affiatati. Questo a permesse di rendere il video della loro sfilata immediatamente virale sui social, alimentando così le voci di un riavvicinamento tra i due. Ma ora molti fan pensano che il duo, soprattutto lei, stia esagerando, poiché sembrerebbe speculare eccessivamente dall’attenzione che i fan stessi darebbero alla coppia, continuando ad illuderli.

Il riavvicinamento

A voler essere onesti, secondo i più informati non è mai esistita una possibilità concreta che Luca e Ivana potessero tornare insieme. Questo è quello che dice anche l’insider gossip Deianira Marzano, secondo cui Mrazova ha sempre illuso i fan: "Continua ad illudere le fan. Nelle sue risposte ha detto anche che passerò tutto luglio in vacanza con gli amici e tutto agosto in Repubblica Ceca. Luca è l’ultimo dei suoi problemi. Si ricorda di lui solo per avere un minimo di rilevanza, altrimenti non la seguirebbe nessuno". Questa storia arriverà mai veramente al suo atteso epilogo, negativo o positivo che sia, o proseguirà seguendo l’esempio degli infiniti tira e molla di diverse altre coppie dell’ultima edizione del Gf?

Potrebbe interessarti anche