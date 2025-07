Luca Argentero insieme a una diva: con chi è stato avvistato Tra lezioni di italiano, pranzo a Napoli, l'arrivo in extremis di Javier Bardem e i problemi delle riprese in Asia. Ecco i retroscena sul film con Argentero.

Mangia prega ama, Julia Roberts interpreta Liz Gilbert, una donna che, dopo un matrimonio fallito e una vita che non le somiglia più, parte per un anno sabbatico alla ricerca di se stessa. Il suo percorso comincia a Roma, dove scopre la gioia di vivere tra pizza, amici e bellezza. È proprio nella capitale che incontra l’amicoGiovanni, interpretato da Luca Argentero, che diventa uno dei primi volti amici nel suo nuovo mondo lontano da casa. Da lì, il viaggio prosegue in India, dove si immerge nella meditazione, e infine a Bali, dove incontra Felipe (Javier Bardem) e impara ad amare di nuovo. Un racconto di rinascita, ambientato tra paesaggi mozzafiato e incontri che lasciano il segno.

Mangia prega ama va in onda stasera stessa, su Rai Movie, alle 21:10.

