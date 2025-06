Luca Argentero colpito da un grave lutto: cosa ha deciso di fare Tra un agriturismo improvvisato, una camorra imprevista e una Giulia (la macchina): tutto ciò che rende questo film un cult della commedia italiana moderna.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cinque sconosciuti, stanchi della loro vita in città, decidono di mollare tutto per aprire un agriturismo in campagna. Ma l’impresa si rivela più difficile del previsto, soprattutto quando devono affrontare le minacce della camorra locale. Tra loro c’è anche Diego, un venditore d’auto cinico e disilluso, interpretato da Luca Argentero, che ha appena perso il padre, un lutto che lo segna profondamente e che lo spinge, quasi per caso, a unirsi al gruppo nella speranza di una svolta. Le difficoltà iniziali lasciano spazio alla solidarietà e alla rinascita, facendo nascere una splendida amicizia.

Noi e la Giulia va in onda stasera martedì 10 giugno, alle 21:00 su Cine34. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

The Hunting Party Rai Movie 21:10

Potrebbe interessarti anche