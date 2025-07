Anne Hathaway e Meryl Streep tornano da regine ne Il Diavolo Veste Prada 2: le prime foto dal set incendiano il web Anne Hathaway e Meryl Streep tornano a vestire i panni di Andy e Miranda nel sequel Il Diavolo Veste Prada 2: ecco le prime immagini (esplosive) dal set.

Sono trascorsi quasi vent’anni dal primo film (divenuto poi un cult) che ha fatto ridere ma anche riflettere milioni di persone, tanto da essere considerato da molti, uno dei film da vedere almeno una volta nella vita e a cui non manca nulla. Mesi fa, una bellissima notizia ha riacceso un entusiasmo generale: Il Diavolo Veste Prada avrà un sequel e le riprese sono ufficialmente iniziate, tanto che, nelle scorse ore, sono apparse sul web già le primissime foto (super esplosive) dal set. In queste immagini si vedono Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci camminare per strada a passo svelto, come accadeva sempre pure nel primo film: la moda corre, non può certo aspettare i comodi degli altri! Con loro, nel cast anche Emily Blunt e molti altri torneranno nel secondo capitolo. Ma ci saranno anche volti nuovi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Diavolo Veste Prada 2, Hathaway e Streep ‘infiammano’ il set: trama e cast

Lo ammettiamo senza peli sulla lingua: non vediamo l’ora di vedere al cinema Il Diavolo Veste Prada 2! Abbiamo così tanto amato questo film che, l’idea di un sequel a distanza di quasi vent’anni, non ci ha mai sfiorato la mente (anche se in cuor nostro abbiamo sempre sperato che accadesse). Ora, con assoluta certezza, vi diciamo che il secondo capitolo è ufficialmente in lavorazione. Meryl Streep e Anne Hathaway tornano nei loro ruoli iconici di Miranda Priestly e Andy Sachs. Il seguito del cult del 2006 mostrerà l’evoluzione dei personaggi in un mondo mediatico profondamente cambiato. Miranda si troverà a lottare per le entrate pubblicitarie in un settore in crisi e si scontrerà con Emily Charlton (Emily Blunt), ora dirigente di un’importante azienda di moda. Andy, che aveva lasciato Runway per un quotidiano, riappare in una nuova veste ancora misteriosa. Stanley Tucci riprenderà il ruolo di Nigel Kipling, e tornano anche Tracie Thoms e Tibor Feldman. Il cast si arricchisce di nuovi volti come Kenneth Branagh (marito di Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Helen J. Shen, Conrad Ricamora e Caleb Hearon.

Il film è diretto nuovamente da David Frankel con sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, autrice anche del primo film. La produzione è affidata a Wendy Finerman e Karen Rosenfelt, con uscita prevista per il 1° maggio 2026, distribuito da 20th Century Studios e Disney. Nel frattempo, le prime immagini dal set, tra cui una foto virale di Anne Hathaway in completo gessato, confermano il ritorno del glamour e del tono tagliente che hanno reso il primo film un cult. Meryl Streep, fotografata a Manhattan in un look impeccabile, dimostra che Miranda è pronta a tornare a dettare legge nel mondo della moda e del cinema.

Il Diavolo Veste Prada: successo, curiosità e dove vedere il primo film

Il Diavolo Veste Prada, uscito nel 2006, fu un successo mondiale con oltre 326 milioni di dollari di incasso e valse a Meryl Streep una nomination agli Oscar. Il film racconta la storia di Andy Sachs (Anne Hathaway), una giovane aspirante giornalista che diventa assistente della temuta direttrice di Runway, Miranda Priestly. Per anni si è parlato con scetticismo di un sequel. Nel 2022, Hathaway ha dichiarato a The View che, sebbene l’idea fosse allettante, un seguito sarebbe stato difficile da realizzare a causa dei cambiamenti nel mondo dell’editoria: il film era legato a un’epoca in cui la produzione cartacea era centrale, mentre oggi tutto è digitale. Tra le varie curiosità, inoltre, alcune sono davvero interessanti. Meryl Streep inizialmente rifiutò il ruolo di Miranda Priestly per il basso compenso, ma accettò dopo un aumento. Prima di lei, erano state prese in considerazione attrici come Glenn Close e Julia Roberts. Anche Anne Hathaway non era la prima scelta per Andy, ma Streep fu decisiva per la sua selezione.

La celebre scena del cappotto richiese circa 30 ciak a causa del peso del capo. Streep si ispirò a Clint Eastwood per il tono di voce e a Mike Nichols per l’ironia del personaggio, mentre l’aspetto ricordava figure come Helen Mirren e Christine Lagarde. La scena in cui Miranda appare vulnerabile fu voluta da Streep per mostrare il lato umano del personaggio. Il film è stato girato in 57 giorni, con le scene della Paris Fashion Week ricreate a New York per risparmiare. Stanley Tucci fu scritturato solo 72 ore prima delle riprese e in seguito divenne cognato di Emily Blunt. La pellicola è disponibile in streaming sulle piattaforme: Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.

