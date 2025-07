Doc 4, si inizia con un colpo di scena: Luca Argentero ai margini e la protagonista è irriconoscibile. Perché Doc 4 riparte da uno scatto potente: Rossetti e Di Eusanio insieme, lei biondissima. Al centro della nuova stagione una storia vera pronta a conquistare tutti.

Doc – Nelle Tue Mani si prepara per la nuova stagione, la quarta, e ci saranno dei grandi cambiamenti. La fiction Rai con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti tornerà nel 2026, e le riprese inizieranno ufficialmente a settembre. Stando ad alcune indiscrezioni, ci saranno diverse novità, tra cui cambiamenti negli equilibri all’interno del Policlinico Ambrosiano di Milano. Il dottor Fanti (interpretato dall’amato Argentero) verrà messo in secondo piano, lasciando spazio a nuove dinamiche. Inoltre, per la gioia di tantissimi fan, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, Marco Rossetti ha pubblicato una foto che vede il cast riunito e un ‘piccolo cambiamento’ da parte di un’attrice, che non è passato inosservato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Doc 4, Marco Rossetti ed Elisa Di Eusanio insieme nello scatto su Instagram

Come vi abbiamo già anticipato, e stando alle indiscrezioni riportate da L’Architetto, di recente, Marco Rossetti ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha acceso l’entusiasmo dei fan di Doc – Nelle Tue Mani, che molto presto arriverà su Rai 1 con la quarta stagione. Lui ed Elisa Di Eusanio sono tornati fianco a fianco per leggere il copione della nuovissima stagione. La foto, apparsa tra le storie, li mostra intensi e complici. Spicca soprattutto Elisa, irriconoscibile con un nuovo look biondo, dettaglio che ha sorpreso anche gli spettatori più affezionati. Le riprese inizieranno ufficialmente a settembre 2025, ma l’atmosfera è già carica di aspettative. La stanza dove è stato scattato il momento è semplice e familiare, ma la forza dell’immagine trasmette molto: il cast è tornato operativo, e i personaggi amati stanno per riprendere vita. Elisa, nei panni della caposala Teresa Maraldi, è una figura chiave della serie: madre, amica, colonna emotiva del reparto. Il cambiamento estetico del personaggio potrebbe annunciare una svolta narrativa.

Marco Rossetti riprende il ruolo dell’infettivologo Damiano Cesconi, entrato nella seconda stagione e subito apprezzato per il suo carattere un po’ rude ma umano. La sua storia con Giulia Giordano (Matilde Gioli) ha appassionato milioni di spettatori. La quarta stagione promette di essere più intensa e matura.

Quando andrà in onda Doc 4

Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a settembre mentre, per la messa in onda in tv, bisognerà attendere, probabilmente, la primavera o l’autunno del prossimo anno. Per quanto riguarda gli episodi, ancora non sappiamo il numero preciso che andrà a costituire la quarta stagione ma, forse, potrebbero essere otto. Chiaramente, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo.

