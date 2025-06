Cesare Cremonini e Caterina Licini sono fidanzati? Il gesto social e il taglio netto con Giorgia Cardinaletti Caterina Licini segue Cremonini da una città all’altra, tra concerti, colazioni e cene in spiaggia: tutti gli indizi che fanno pensare a una storia d’amore.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma a giudicare da foto, spostamenti e gesti social, Cesare Cremonini e Caterina Licini sembrano davvero inseparabili. Lei è un’ex ballerina di Amici, oggi lavora come copywriter, e da mesi accompagna il cantante nelle tappe del suo tour negli stadi, tanto da far esplodere il gossip relativo a una loro relazione L’ultima "prova"? La presenza della Licini ieri sera al concerto dello stadio ‘Maradona’ di Napoli, dove ha assistito allo show dal settore riservato e, a fine serata, si è concessa una romantica cena in spiaggia. Un ulteriore indizio – forse quello definitivo – riguardo alla loro storia d’amore in rampa di lancio

Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata? Il gesto social di Caterina Licini

Il concerto di Cesare Cremonini a Napoli è stato un successo di pubblico, ma a far chiacchierare non è stata solo la sua performance sul palco. Poco dopo l’evento, infatti, Caterina Licini ha condiviso una storia su Instagram mostrando gli spalti dello stadio, confermando senza dirlo che era lì per lui. Ma non finisce qui: secondo svelato da Fanpage, i due si sarebbero ritrovati per una cena informale nel cuore elegante di Posillipo, insieme a pochi amici, tra cui lo storico collaboratore Davide Petrella. In realtà, l’ex ballerina starebbe seguendo Cremonini in quasi tutte le tappe. Lo aveva già fatto nell’apertura del tour a Lignano Sabbiadoro, dove i paparazzi del magazine ‘Chi’ li avevano beccati a colazione insieme, alludendo a una nottata trascorsa in reciproca compagnia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalle prime foto alle prove con "Chi": Caterina c’è, Giorgia Cardinaletti no

Il legame tra Cesare Cremoni e Caterina Licini non è una novità. I primi scatti insieme risalgono a gennaio, quando sono stati immortalati insieme durante la lavorazione del videoclip Ora che non ho più te. In quell’occasione, lei aveva pubblicato una foto del backstage scrivendo: "È accaduto qualcosa di speciale". Un commento che, col senno di poi, suona quasi come una mezza ammissione.

A metà giugno, Chi ha pubblicato un altro servizio con nuove foto dei due a Lignano, smontando le voci su un possibile ritorno di fiamma tra Cremonini e la sua ex Giorgia Cardinaletti. A oggi, né Cesare né Caterina hanno confermato la relazione, ma gli indizi che si stanno accumulando nel tempo portano tutti in quella direzione.

Chi è Caterina Licini, nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Caterina Licini è una giovane ballerina che si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al talent show "Amici" nella squadra del prof Luciano Cannito durante l’edizione vinta da Annalisa. Dopo aver lasciato il ballo professionistico, ha deciso di intraprendere un percorso diverso, iscrivendosi all’Istituto Europeo di Design di Milano e dedicandosi alla carriera di copywriter e content creator. Caterina è appassionata di sport e ha una forte passione per il surf e la moto, che coltiva da tempo, ispirata anche dal padre che praticava enduro.

Potrebbe interessarti anche