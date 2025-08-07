Lorella Cuccarini, i suoi primi 60 anni: “Quel topless da 150 milioni”. E svela se resterà ad Amici La ballerina e cantante si prepara a un altro traguardo e ripercorre la sua carriera, dal posto ‘rubato’ a Heather Parisi alle battute di Berlusconi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

In una carriera costellata di successi, Lorella Cuccarini si prepara a tagliare l’ennesimo, importante, traguardo. La ballerina e cantante romana compirà presto 60 anni (il prossimo 10 agosto) e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato il suo percorso, dal posto ‘rubato’ a Heather Parisi al successo come sex symbol fino alla rinascita ad Amici, alla corte di Maria De Filippi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini compie 60 anni: il successo

Come da lei stesso ammesso, per Lorella Cuccarini sarà "un giorno esattamente come gli altri", ma il prossimo 10 agosto la ballerina e cantante romana spegnerà 60 candeline, un altro traguardo in una carriera costellata di grandi soddisfazioni. L’inizio di tutto risale addirittura al 1978, quando Lorella aveva soli 12 anni e debuttò a Ma che Sera di Raffaella Carrà, il successo al 1985, quando Pippo Baudo la notò nel corpo di ballo di una pubblicità e la arruolò per Fantastico 6, dove ‘rubò’ il posto a Heather Parisi: "Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6" ha raccontando Lorella Cuccarini in una lunga intervista al Corriere della Sera, spiegando il perché dei rapporti così tesi con la collega: "Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me". Pur rimanendo ai margini del mondo del gossip, senza mai attirare le attenzioni con pettegolezzi o passi falsi, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta Lorella diventò una vera e propria icona: "Un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui".

La ‘rinascita’ ad Amici di Maria De Filippi

Dopo la scalata al successo Lorella Cuccarini – come raccontato al Corriere – si trovò in cima, dalla quale non poté fare altro che scendere inevitabilmente finendo ai margini dei progetti Rai: "Sono finita in panchina (…) Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci". La seconda giovinezza è arrivata con l’offerta di Maria De Filippi, che ha fatto di Lorella uno dei volti simbolo di Amici: "Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare". Compiuti i 60 anni, proprio grazie a Maria De Filippi la ballerina e cantante festeggerà anche i 40 anni di carriera in una puntata speciale di This is Me dedicata ai suoi successi e condotta da Silvia Toffanin.

