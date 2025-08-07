Brutta disavventura per Heather Parisi: cosa le è successo
Dallo super cast della pellicola, alle argute citazioni inserite tra una scena e l'altra, passando per le diverse versioni realizzate. Ecco cosa sapere sul film.
Grandi Magazzini è una commedia corale diretta da Castellano e Pipolo, ambientata in un gigantesco centro commerciale dove, per un giorno intero, si intrecciano le storie di clienti, commessi e venditori di ogni tipo. Tra le decine di episodi che si susseguono a ritmo frenetico, spicca quello di Dolly, una cliente distratta e miope interpretata da Heather Parisi, che perde le lenti a contatto e si smarrisce nel labirinto dei reparti. Dopo una serie di gag, imprevisti e tentativi falliti di uscire, Dolly pensa finalmente di essere riuscita a tornare a casa, ma si risveglia in realtà in una camera da letto in esposizione nel reparto arredamento.
Grandi Magazzini va in onda stasera stessa, alle 21:00, su Cine 34.
