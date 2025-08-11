Trova nel Magazine
Libero Magazine

Loredana Bertè, pace fatta con Renato Zero (dopo 30 anni). L’abbraccio tenerissimo che ha commosso il web

I due artisti si sono riconciliati sul palco di un concerto. Non erano più in contatto da vari decenni. Ma a Belve la cantante aveva rivelato di voler ricucire. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Loredana Bertè e Renato Zero
Mediaset Infinity

Scatta la pace tra Loredana Bertè e Renato Zero. I due leggendari artisti italiani, un tempo inseparabili, non si parlavano ormai da quasi trent’anni. Ma ieri, durante un concerto della Bertè a La Spezia, è arrivata la riconciliazione pubblica davanti a migliaia di fan. È stato Renato, come testimonia un video social già virale, a salire sul palco per omaggiare la sua collega con un discorso tenerissimo. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Loredana Bertè, l’abbraccio inaspettato e la riconciliazione con Renato Zero

Trent’anni sono tanti, per un duo che un’epoca fa era praticamente inseparabile. Ma tanto è passato da quando Loredana Bertè e Renato Zero hanno smesso di sentirsi. Il motivo, pare, una lite per ragioni economiche. E fino a ieri nessuno avrebbe immaginato che fosse possibile una riconciliazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Eppure il miracolo è avvenuto, sul palco del concerto di Loredana a La Spezia. Ieri, 10 agosto 2025, Renato Zero è apparso in scena mentre Loredana finiva di esibirsi sulle note di "Una stupida scusa" – hit firmata dalla cantante insieme ai Boomdabash. E un video social virale testimonia cos’è successo dopo. Il cantautore romano si è avvicinato al microfono, a un passo dall’ex amica inseparabile, e ha sentenziato: "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita". E ancora, Renato ha concluso con un messaggio dolcissimo rivolgendosi direttamente alla cantante: "Loredana, un mito". Poi è scattato un lunghissimo abbraccio tra i due, condito dalle grida di giubilo del pubblico presente.

La lite con Renato Zero e la parole di Loredana a Belve

Poco si sa, comunque, sul motivo che avrebbe spinto i due amici a perdersi di vista. Qualche mese fa, Loredana Bertè era tornata sul tema nella sua intervista a Belve, a tu per tu con Francesca Fagnani. "Mi manca tanto", aveva detto, "forse sento un bisogno di riavvicinamento. Dipende molto da lui. Nella mia vita c’è stato sempre; quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto".

Quanto a Renato Zero, un anno fa anche lui si era espresso a riguardo, rivelando al Giornale: "Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo. Evidentemente dobbiamo continuare ad amarci a distanza e a mantenere fede alla promessa di non lasciarci mai perché il cuore sa dove andare. Anche senza che tu glielo dica". Ora alle parole sono seguiti finalmente i fatti. E i fan sperano davvero che la riconciliazione tra Renato e Loredana sia definitiva. Dopo tanti anni di patimenti e parecchi rimpianti.

Potrebbe interessarti anche

Battiti Live

Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi pronta per la hit (8), Alvin si allena con Bastian (7), Loredana Bertè si mangia il palco (9)

Top e flop e promossi e bocciati della seconda puntata della kermesse musicale dell'...
Battiti Live 2025 protagonista Chanel Totti Video

Battiti Live, Chanel Totti ruba la scena ai tormentoni estivi e a mamma Ilary

Mentre su Canale 5 vanno in onda i 5 concerti che si sono tenuti a Molfetta, nel bac...
Tim Summer Hits pagelle puntata 20 giugno 2025

Tim Summer Hits, pagelle: Cuccarini e Delogu iconiche (9), Carlo Conti teme Nek (7), i ragazzi di Amici rimandati (5)

Top e flop e promossi e bocciati dell'ultima puntata della grande kermesse musicale ...
Tim Summer Hits 13 giugno 2025

Tim Summer Hits, festa di inizio estate su Rai 1 con Conti e Andrea Delogu: chi canta, ospiti, scaletta

Stasera, venerdì 13 giugno, su Rai 1 tornano le hits dell'estate portate sul palco d...
Isola Famosi, dramma sfiorato per Loredana Cannata

Isola dei Famosi, dramma sfiorato per Loredana Cannata, social sconvolti: "Mi si è fermato il cuore"

Il pubblico sul web avrebbe voluto che la naufraga vincesse, soprattutto dopo aver r...
Battiti Live 2025

Battiti Live 2025, ultima puntata (4 agosto) con Ilary Blasi e ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera

Tutto pronto per l’appuntamento conclusivo con lo show musicale dell’estate: ecco tu...
Mia Martini

Mia Martini: l’ex fidanzato famoso, la malattia che la tormentava, i dubbi sulla tragica morte

Dal grande successo alle maldicenze crudeli, dall’amore con Fossati al mistero della...
Pino Daniele - Pino

Pino Daniele rivive su Netflix: la voce di Napoli raccontata in un documentario intimista

Presentato in anteprima al Festival di Berlino, ‘Pino’ lascia spazio alla musica e a...
Massimo Boldi e Maria Teresa Selo

Massimo Boldi, chi era la moglie Maria Teresa Selo: la morte tragica, le figlie, il tradimento della nuova compagna

Una storia d’amore lunga trent’anni, poi il dolore della perdita e una nuova relazio...

Proteggi

Sicurezza e salute sul lavoro

Https://quifinanza.it/economia/sicurezza-salute-luoghi-di-lavoro-pilastri-aziende-guardano-futuro/902824/

LEGGI

Personaggi

Mia Martini

Mia Martini
Loredana Cannata

Loredana Cannata
Yari Carrisi

Yari Carrisi
Stefania Corona

Stefania Corona

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963