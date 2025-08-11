Loredana Bertè, pace fatta con Renato Zero (dopo 30 anni). L’abbraccio tenerissimo che ha commosso il web I due artisti si sono riconciliati sul palco di un concerto. Non erano più in contatto da vari decenni. Ma a Belve la cantante aveva rivelato di voler ricucire. Ecco i particolari.

Scatta la pace tra Loredana Bertè e Renato Zero. I due leggendari artisti italiani, un tempo inseparabili, non si parlavano ormai da quasi trent’anni. Ma ieri, durante un concerto della Bertè a La Spezia, è arrivata la riconciliazione pubblica davanti a migliaia di fan. È stato Renato, come testimonia un video social già virale, a salire sul palco per omaggiare la sua collega con un discorso tenerissimo. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Loredana Bertè, l’abbraccio inaspettato e la riconciliazione con Renato Zero

Trent’anni sono tanti, per un duo che un’epoca fa era praticamente inseparabile. Ma tanto è passato da quando Loredana Bertè e Renato Zero hanno smesso di sentirsi. Il motivo, pare, una lite per ragioni economiche. E fino a ieri nessuno avrebbe immaginato che fosse possibile una riconciliazione.

Eppure il miracolo è avvenuto, sul palco del concerto di Loredana a La Spezia. Ieri, 10 agosto 2025, Renato Zero è apparso in scena mentre Loredana finiva di esibirsi sulle note di "Una stupida scusa" – hit firmata dalla cantante insieme ai Boomdabash. E un video social virale testimonia cos’è successo dopo. Il cantautore romano si è avvicinato al microfono, a un passo dall’ex amica inseparabile, e ha sentenziato: "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita". E ancora, Renato ha concluso con un messaggio dolcissimo rivolgendosi direttamente alla cantante: "Loredana, un mito". Poi è scattato un lunghissimo abbraccio tra i due, condito dalle grida di giubilo del pubblico presente.

La lite con Renato Zero e la parole di Loredana a Belve

Poco si sa, comunque, sul motivo che avrebbe spinto i due amici a perdersi di vista. Qualche mese fa, Loredana Bertè era tornata sul tema nella sua intervista a Belve, a tu per tu con Francesca Fagnani. "Mi manca tanto", aveva detto, "forse sento un bisogno di riavvicinamento. Dipende molto da lui. Nella mia vita c’è stato sempre; quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto".

Quanto a Renato Zero, un anno fa anche lui si era espresso a riguardo, rivelando al Giornale: "Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo. Evidentemente dobbiamo continuare ad amarci a distanza e a mantenere fede alla promessa di non lasciarci mai perché il cuore sa dove andare. Anche senza che tu glielo dica". Ora alle parole sono seguiti finalmente i fatti. E i fan sperano davvero che la riconciliazione tra Renato e Loredana sia definitiva. Dopo tanti anni di patimenti e parecchi rimpianti.

