Battiti Live 2025, ultima puntata (4 agosto) con Ilary Blasi e ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera Tutto pronto per l’appuntamento conclusivo con lo show musicale dell’estate: ecco tutte le anticipazioni di ciò ce vedremo stasera su Canale 5.

Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Cornetto Battiti Live, lo show musicale condotto da Alvin e Ilary Blasi con la complicità di Nicolò De Devitiis, chiamato a interagire con il pubblico e intervistare gli artisti. Come negli appuntamenti precedenti, anche questa sera avremo modo di vedere sul palco della piazza di Molfetta grandi artisti della musica, con un gran finale che farà cantare e ballare proprio tutti: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5 in una serata veramente imperdibile all’insegna della buona musica.

Battiti Live 2025, anticipazioni ultima puntata: tutti i cantanti in scaletta

Anche questa sera, la bellissima piazza di Molfetta si trasformerà in un grande palcoscenico dove si esibiranno tantissimi artisti pronti a far ballare e cantare il pubblico presente e chiunque guarderà lo show comodamente da casa. Ancora una volta, a condurre la serata, ritroveremo Alvin e Ilary Blasi in tutta la loro innata simpatia e ironia, accompagnati come sempre da Nicolò De Devitiis che ci farà scoprire momenti inediti del backstage intervistando gli artisti che saliranno sul palco.

Gli artisti che per questo ultimo appuntamento saliranno sul palco del Cornetto Battiti Live 2025 nella bellissima piazza di Molfetta, o si esibiranno in formidabili performance on the road, da Bari e Galatina, sono:

Alessandra Amoroso

Serena Brancale

Coez

Loredana Bertè

Boomdabash

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Rkomi

Shablo

Joshua

Tormento

Irene Grandi

Rocco Hunt

Gabry Ponte

Eiffel 65

Sangiovanni

Big Mama

Sarah Toscano

Carl Brave

MV Killa

Willie Peyote

Sayf

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

EL MA

Arianna

Leo Gassmann

Ludwig con Sabrina Salerno

Nicolò Filippucci (da Amici di Maria De Filippi)

Ad accompagnare le esibizioni di questi grandi artisti della musica ci saranno le coreografie dell’immancabile corpo di ballo, composto anche da ballerini provenienti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Insomma una serata veramente imperdibile all’insegna della buona musica, dell’intrattenimento e del puro divertimento. La degna conclusione del festival musicale più amato dell’estate italiana.

Quando e dove vedere l’ultima puntata di Battiti Live 2025

La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2025 andrà in onda questa sera, lunedì 4 agosto, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa, e potrà essere seguita anche su RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky). Lo show, dalla prima all’ultima puntata, sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

