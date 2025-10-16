Renato Zero, chi è la compagna (mai sposata) Lucy Morante. Dai grandi amori giovanili al mancato coming out Il cantante romano ha avuto diverse relazioni intense, compresa quella con Enrica Bonaccorti. Poi la donna della sua vita e un figlio adottivo (con nipotini).

Ha vissuto mille vite, indossato centinaia di personalità. Renato Zero, re della musica leggera e trasformista d’eccezione, sarà ospite di Fabio Fazio questa sera sul Nove. Parlerà della carriera, lunghissima e ricca, ma anche dei pettegolezzi e della vita privata. Dal rapporto di una vita con Lucy Morante, all’amore giovanile che lo portò a un passo dal matrimonio, passando per quel "coming out" mai arrivato, e relative smentite sulla sua omosessualità. E poi il figlio adottivo, Roberto, e l’arrivo di due splendidi nipotini. Vediamo di segiuto tutte le curiosità e i dettagli.

Renato Zero, gli amori e i flirt

Un apripista, un visionario come pochi, in Italia. Al pari di David Bowie nel mondo anglofono, Renato Zero ha sconvolto i canoni della musica e del gusto qui da noi. Ma le mille maschere che negli anni ha indossato, in realtà, non gli hanno mai impedito di essere totalmente sincero riguardo al suo vissuto privato. Non si sa moltissimo, è vero, degli amori di Renato. Ma quel che si conosce vale la pena di raccontarlo.

Prima di incontrare l’amore della sua vita, il poco più che adolescente Renato Zero si legò per diverso tempo a Enrica Bonaccorti. Fu un amore breve, durato due anni, ma intensissimo. Tanto che a un certo punto entrambi pensarono di convolare a nozze. "Con Renato avevamo deciso addirittura di sposarci", disse la Bonaccorti, "dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. ‘La conosco?’, gli chiesi. E lui: ‘Lo conosci’. Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due".

Eppure, l’amore della vita di Renato Zero è stato un altro ancora. Si tratta di Lucy Morante, conosciuta negli anni Settanta e diventa sua manager successivamente. La loro storia d’amore, a quanto si dice, dura ancora oggi, tanto che Renato le avrebbe dedicato nel 2010 la raccolta "Segreto Amore". Il matrimonio, però, non è mai stato nei piani dell’artista romano. "Di sposarmi non m’è mai venuto in mente" ammise una volta a Domenica In, "ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico".

Il coming out mancato, l’adozione, i nipoti

Da sempre circolano voci sulla presunta omosessualità di Renato Zero. Lui non ha mai fatto coming out, e più volte ha smentito le dicerie affermando di provare reale attrazione solo verso le donne. "Ho dichiarato di essere omosessuale una volta per non svolgere il servizio militare", aveva rivelato con fare sornione, in passato, "ma in realtà sono fatto di ben altra pasta". Aggiungendo poi, in un’altra intervista: "Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme".

Voci a parte, nel 2003 Zero ha deciso di adottare un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che poi lo ha reso nonno di due bellissime nipotine, Virginia e Ada. Il matrimonio non sarà mai stato tra le sue priorità, dunque. Ma la famiglia è certamente al centro della sua vita.

