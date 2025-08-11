Mia Martini: l’ex fidanzato famoso, la malattia che la tormentava, i dubbi sulla tragica morte Dal grande successo alle maldicenze crudeli, dall’amore con Fossati al mistero della morte: il docufilm Rai, Io Sono Mia, svela la vera storia di Mia Martini.

Stasera, lunedì 11 agosto 2025, su Rai 1 andrà in onda Io Sono Mia, il film documentario che racconta la storia di una grandissima artista, dotata di una voce unica e dalla scrittura intensa e profonda. Parliamo di Mia Martini, che grazie a questa pellicola, fan e non solo, avranno modo di conoscerla meglio: il successo, la vita privata, le tantissime difficoltà che ha affrontato nel corso della vita, tra amori difficili e maldicenze velenosissime. Insomma, una ‘perla’ da non perdere assolutamente, quindi, scopriamo qualche dettaglio in più.

Io Sono Mia, il docufilm in onda stasera (11 agosto) su Rai 1

Mia Martini, cantante dalla voce straordinaria, ha affrontato una carriera segnata da grandi successi ma anche da un pesante pregiudizio che ha condizionato la sua vita. Io sono Mia, in onda stasera su Rai 1, vede Serena Rossi nel ruolo di Mia, affiancata da Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turni, Fabrizio Coniglio, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfo, Corrado Invernizzi, Edoardo Pesce, con la regia di Riccardo Donna. La storia è ambientata a Sanremo 1989, quando Mia torna sul palco dell’Ariston dopo anni di assenza. Prima della sua esibizione, incontra la giornalista Sandra, che inizialmente la sottovalutò. Attraverso un’intervista intensa, Mia ripercorre la sua vita: dagli inizi difficili, al rapporto complicato con il padre, a un amore tormentato, fino all’etichetta di "iettatore" che ha influenzato la sua carriera, e infine alla ritrovata pace interiore.

Mia Martina, una vita segnata da delusioni: il fidanzato, la malattia e il mistero della morte

Il percorso di Mia Martini, nata Domenica Bertè, è stato segnato da grandi difficoltà fin dall’infanzia. Cresciuta in una famiglia tormentata dalla violenza di un padre severo e possessivo, visse un’infanzia dolorosa in un contesto familiare teso, con i genitori separati. La madre, Maria Salvina, sposatasi giovanissima, scelse di ‘accontentarsi’ di un matrimonio difficile per paura delle conseguenze sociali. Negli anni ’60, Mimì iniziò a farsi notare nel panorama musicale, ma fu negli anni ’70 che arrivò il successo, grazie anche al cambiamento del suo nome artistico in Mia Martini, ideato dal suo avvocato Alberigo Crocetta. La sua voce unica e intensa la portò a diventare una delle interpreti più apprezzate in Italia. Tuttavia, la carriera di Mia fu ostacolata da voci diffamatorie nate dopo aver rifiutato un contratto con un impresario poco affidabile. Fu etichettata come "porta sfortuna" e subì un ostracismo che la ferì profondamente, anche perché persino le persone a lei vicine finirono per crederci. La sua vita privata rimase riservata, ma è nota a tutti la tormentata relazione con Ivano Fossati e il fortissimo legame con la sorella Loredana Bertè, con cui ebbe alti e bassi, ma che si rafforzò negli ultimi anni.

Negli ultimi anni di vita, Mia Martini soffrì di un fibroma all’utero che le causava dolore e stanchezza. Non voler sottoporsi a un intervento chirurgico per non compromettere la carriera, limitandosi a curarsi con farmaci. Nonostante la malattia, continuò a lavorare e a preparare le sue esibizioni. Il 12 maggio 1995, Mimì fu trovata morta nel suo appartamento, con le cuffie ancora alle orecchie. La causa ufficiale fu un arresto cardiaco, ma alcune circostanze rimasero controverse e quindi, aleggia ancora, a distanza di anni, questo alone di ‘mistero’ attorno al suo decesso. Dopo la sua morte, il suo talento e la sua voce straordinaria rimasero impressi nella memoria collettiva grazie a brani celebri come Almeno tu nell’universo, Piccolo uomo e molti altri.

Dove vedere Io Sono Mia, in tv e in streaming

Potrete vedere il film Io Sono Mia, stasera, lunedì 11 agosto 2025, su Rai 1 alle 21:20. Sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

