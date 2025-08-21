Grande Fratello, è finita tra Amanda Lecciso e Iago Garcia: l’annuncio (amaro) della sorella di Loredana
La relazione tra i due, nata nel corso dell'ultima edizione del reality, sarebbe naufragata per motivi piuttosto chiari. Da giorni i fan sospettavano qualcosa. Ecco i dettagli.
Niente da fare per Amanda Lecciso e Iago Garcia. La coppia, che si era conosciuta nella casa dell’ultimo Grande Fratello (e poi frequentata a lungo al di fuori) sembra giunta definitivamente al capolinea. Ad annunciarlo è stata proprio la sorella di Loredana Lecciso, con parole che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Da giorni i fan del duo sospettavano la rottura, soprattutto a causa di una storia Instagram spiazzante, condivisa sia da Iago che da Amanda. E adesso pare che i sospetti siano diventati (purtroppo) cruda realtà. Vediamo di seguito tutti i particolari.
Grande Fratello, storia al capolinea per Amanda Lecciso e Iago Garcia
All’interno della Casa, Amanda Lecciso e Iago Garcia avevano imparato a conoscersi. Ma la vera frequentazione, tra lo spagnolo e la pugliese, era iniziata solo una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello. Da quel momento, diverse comparsate dei due in tv, soprattutto a La Volta Buona con Caterina Balivo, avevano confermato l’esistenza di una relazione. O meglio, di una frequentazione che nonostante le difficoltà ‘logistiche’ pareva procedere senza intoppi.
Ma a quanto pare, la distanza tra Amanda e Iago era troppa. E così è stata la stessa Lecciso, in un’intervista rilasciata al Il Messaggero, ad annunciare la fine dell’idillio d’amore. "Ci siamo lasciati", ha confessato Amanda, "purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna". Se non altro, però, la sorella di Loredana ci ha tenuto a chiarire un punto con i suoi fan: nessuno rancore è rimasto tra i due. Anzi, lei e Iago si sono separati nel migliore dei modi. E adesso resteranno amici senza recriminazioni.
I sospetti dei fan su Amanda Lecciso e Iago Garcia
La notizia della rottura tra i due ex gieffini era nell’aria da giorni. Sui social, Amanda e Iago continuavano a mostrarsi distanti, l’uno costantemente in Spagna e l’altra nella sua amata Puglia. E come se non bastasse, pochi giorni fa avevano entrambi condiviso una storia scioccante, dove apparivano impegnati in una video-chiamata, mentre la didascalia sottostante derubricava il loro rapporto a semplice ‘amicizia’.
Ora i motivi di quel post sono chiari. Amanda Lecciso e Iago Garcia non sono più una coppia. E si aggiungono così alla lunga lista di amori nati e naufragati con la complicità del Grande Fratello. Con il pregio, però, di non aver rovinato questi mesi di frequentazione con una rottura rumorosa e spiacevole. Ognuno per la sua strada, insomma. Come due adulti dovrebbero sempre fare.
