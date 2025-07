Massimo Boldi, chi era la moglie Maria Teresa Selo: la morte tragica, le figlie, il tradimento della nuova compagna Una storia d’amore lunga trent’anni, poi il dolore della perdita e una nuova relazione finita nel modo più amaro: il lato privato dell’attore dietro la maschera del comico.

Massimo Boldi compie 80 anni e, tra una risata e l’altra c’è una vita segnata da legami forti, addii improvvisi e delusioni che non si cancellano. Perché se sullo schermo è sempre stato il re della commedia, nella realtà la sua storia è fatta di momenti tutt’altro che leggeri. Un amore come quello per Maria Teresa Selo, che ha segnato tutta la sua esistenza. Poi la morte, devastante. E, più tardi, l’arrivo di un’altra donna che sembrava aver riacceso qualcosa, ma che alla fine gli ha lasciato addosso solo amarezza.

Massimo Boldi: il grande amore per Maria Teresa Selo

Maria Teresa Selo, per tutti Marisa, è stata la sua compagna di una vita. Si erano conosciuti da ragazzi, quando lui lavorava nella latteria di famiglia e lei era passata per caso. Si erano innamorati praticamente subito. Si sono sposati nel 1973, hanno avuto tre figlie, hanno vissuto tutto fianco a fianco.

Nel 1994 lei si è ammalata, un tumore al seno che sembrava sconfitto. Poi, quasi dieci anni dopo, il ritorno della malattia, stavolta al fegato, e non c’è stato nulla da fare. Maria Teresa è morta nel 2004, lasciando un vuoto enorme. Boldi ha raccontato più volte quanto lei fosse stata il suo punto fermo, la persona che c’era sempre, anche nei momenti in cui la carriera lo portava lontano da casa. Dopo la sua scomparsa, per mesi, lui non è riuscito a riprendersi.

Loredana, la donna arrivata dopo e il tradimento

Proprio in quel periodo difficile, è entrata nella sua vita Loredana De Nardis. Più giovane di lui, attrice e all’epoca ancora poco conosciuta. Si sono incontrati casualmente a Roma, lui stava girando Christmas in Love. Sembrava una cosa leggera, poi è diventata una relazione vera. Si sono visti, risentiti, lei gli è stata accanto per 14 anni. Hanno vissuto insieme, lui ha anche pensato di avere un figlio con lei.

Ma la favola si è rotta all’improvviso, e nel modo peggiore. Loredana è stata fotografata con un altro uomo. Non uno qualunque, ma un amico stretto di Massimo. Una storia parallela che andava avanti da tempo alle sue spalle. Le immagini sono uscite sui giornali, e il dolore è stato doppio: non solo per il tradimento, ma per il modo in cui tutto è venuto fuori. Boldi non ha mai nascosto quanto quella fine l’abbia ferito. Dopo Marisa, si era aperto di nuovo, aveva ricominciato a credere in qualcosa. E invece si è ritrovato di nuovo da solo. Oggi, dietro agli sketch, ai cinepanettoni come Matrimonio al sud, A Natale mi sposo, Natale a quattro zampe o alle fiction come Un ciclone in famiglia, rimane la storia di un uomo che ha saputo far ridere milioni di italiani.

