Lite Corona-Moric, il figlio Carlos replica alla madre (con tanto di frecciatina alla Fagnani) Dopo il botta e risposta tra l’ex paparazzo e la supermodella, il figlio della coppia dice la sua. E poi si rivolge alla conduttrice in vista della puntata di “Belve” di stasera.

Prima il padre. Poi la madre. Adesso il figlio. La diatriba tra Fabrizio Corona e la sua ex Nina Moric entra nel vivo, con le ultime dichiarazioni rilasciate dal figlio della coppia Carlos Corona. In una clip pubblicata dalla pagina Instagram DillingerNews, il ragazzo ha rivolto un appello (più divertito che polemico, in realtà) alla conduttrice Rai Francesca Fagnani. Nell’intervista di "Belve" che andrà in onda questa sera, la giornalista aveva infatti spinto Fabrizio a rilasciare dichiarazioni non proprio lusinghiere nei confronti della Moric. Che a sua volta si era vista costretta a replicare. E ora Carlos, col suo intervento, prova a ristabilire la pace tra i due ex coniugi. Ecco i dettagli.

Carlos Corona e il suo appello a Francesca Fagnani

Carlos Corona non ha avuto una vita facile. Il padre, il celebre Fabrizio Corona, è entrato e uscito per anni dal carcere, e ha faticato a prendersi cura di lui. E stando a quanto dichiarato dall’ex paparazzo, nella sua intervista a Francesca Fagnani, la madre "non lo vede mai". Così Carlos è cresciuto con due genitori atipici, spesso assenti. Che non di rado si fanno la guerra con dichiarazioni al veleno.

L’ultima accusa, in ordine di tempo, è partita da Fabrizio, che proprio davanti alle telecamere del talk show "Belve" ha tacciato la Moric di essere una madre poco presente. "Io non riesco a colpevolizzarla od odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre", ha spiegato l’ex paparazzo. Queste parole, come c’era da aspettarsi, non hanno lasciato indifferente la showgirl, che nelle sue storie Instagram ha fatto capire come stanno davvero le cose.

Per lei, quelle dette da Corona sono solo menzogne. "Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico", ha tuonato la Moric via social, "perché la sua capacità non è una capacità di sentimento". E mentre il web si aspettava una nuova replica da parte dell’ex marito, a rispondere questa volta è stato il figlio della coppia, Carlos Maria Corona. In un breve filmato pubblicato su Instagram da DillingerNews (e prontamente ricondiviso da Fabrizio) il ragazzo 21enne ha lanciato un appello alla Fagnani, forse in vista della puntata di stasera. "Francè non risponde a mi madre…Hai capito? Un bacio".

Difficile capire se il video sia frutto di un’iniziativa spontanea da parte di Carlos, oppure si stato "pilotato" dal padre. Perché in sottofondo, dopo le parole del ragazzo, si riesce a distinguere chiaramente la risata divertita di un uomo. Che sia quella di Fabrizio, vero "burattinaio" di questo breve siparietto?

