Amadeus, il nuovo show sul Nove al centro delle polemiche: l’attacco durissimo di un big della musica Il rapper Guè Pequeno, ospite del podcast, Passa Dal BSMT, ha criticato duramente Amadeus e il prossimo programma che condurrà su Nove, Like a Star.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non è ancora iniziato ma, Like a Star, il nuovo programma di Amadeus che prenderà inizio prossimamente su Nove, è già finito in un vortice di polemiche. A criticarlo, nelle scorse, ore, è stato un big della musica italiana, in particolare del rap. Stiamo parlando di Guè Pequeno, il quale è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa Dal BSMT, il rapper si è lasciato andare a una bella chiacchierata, in cui ha parlato della sua carriera e delle soddisfazioni avute. Fin qui tutto bene, ma poi si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, lanciando frecciatine ‘al veleno’ a Elio (del gruppo Elio e le Storie Tese) e a conduttore Amadeus. Vediamo tutti i dettagli.

Guè Pequeno sul nuovo programma di Amadeus, Like a Star: "E’ una monnezza"

Intervistato al podcast Passa al BSMT, di Gianluca Gazzoli, Guè Pequeno ha raccontato di essere felice delle soddisfazioni avute dalla vita e dalla sua carriera. Nel corso della chiacchierata, però, si è scagliato contro Elio, del gruppo Elio e le Storie Tese e, ha lanciato anche una frecciatina (per niente velata) all’ex conduttore di Sanremo, Amadeus. In particolare, Guè, è intervenuto sulla questione delle critiche mosse da alcuni colleghi nei confronti dell’uso dell’autotune durante il Festival di Sanremo. Il rapper ha espresso la sua perplessità: "Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l’autotune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che è giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto". Il programma in questione è Like a Star, in arrivo sul Nove, condotto da Amadeus, con Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical in giuria. Le parole di Guè sembrano, quindi, contenere anche una frecciatina, seppur indiretta, nei confronti dell’ex direttore artistico di Sanremo.

Ma il suo sfogo non si ferma qui: "Non esiste che artisti che sono stati importanti, che hanno venduto e che hanno avuto un pubblico, si permettano di criticare il nostro genere. Secondo me non si dice, quanto meno documentati. Siamo l’unico paese in cui la gente non sa niente di rap/hip hop, e non solo del trap. L’unico paese in cui musicisti e addetti ai lavori, che hanno 50 anni come loro, non sanno un cazzo di hip hop. Il problema è che i trapper vendono i dischi e loro non li vendono, siamo alle solite insomma".

Guè ed Elio, ‘attriti’ nati già nel 2012

Che tra Guè Pequeno ed Elio ci siano degli attriti, è cosa nota, e lo è già dal 2012, quando i due avevano fatto parlare di sé per alcune critiche reciproche. Il frontman di Elio e le Storie Tese aveva espresso critiche nei confronti del brano P.E.S. dei Club Dogo, gruppo di cui fa parte il rapper, affermando: "Un verso come "Sto lontano dallo stress, fumo un po’ e dopo gioco a P.E.S." veicola un messaggio pessimo, molto più volgare di qualunque cosa cantiamo noi". La replica di Guè non si era fatta attendere: "Elio, fai silenzio. L’unico posto dove puoi ancora stare è in TV con una piuma in testa. Non vendi più, non interessi a nessuno, e ti rode il c*** perché sei un rosicone".

