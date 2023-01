Le Iene, anticipazioni puntata 17 gennaio: tra ospiti e servizi Tanti nuovi argomenti e inchieste sui temi più scottanti dell'attualità, ma non solo. Verranno ripresi in mano anche alcuni vecchi servizi, arricchendoli di nuovi dettagli

Fonte: Mediaset

Torna finalmente stasera l’appuntamento più atteso in termini di inchieste tv, parliamo de Le Iene, il longevo programma televisivo in onda su Italia 1, che con servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma, ci accompagna per tutta la serata. Ritroviamo alla conduzione la carismatica Belen Rodriguez e lo spassoso Teo Mammuccari.

Le anticipazioni sui servizi della puntata

Nella puntata di stasera apprendiamo che verrà fatto riferimento a un tema difficile, già trattato dal programma, quando parlo delle strane attività di un coach olistico, che tramite la "Liberazione emozionale" si propone di dare "Aiuto alle donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita." L’argomento potrebbe essere approfondito durante la puntata di oggi, facendo luce sugli avvenimenti legati alle molestie subite dalle clienti del coach. Verrà poi intervistata anche la professoressa di Rovigo, nota per aver denunciato i suoi 24 studenti per averle sparato in classe con un fucile ad aria compressa, mentre sottovalutando la brutalità dei loro gesti riprendevano la scena e la postavano sui social. Una storia che ha destato scandalo e che è tutt’ora richiede ulteriori indagini, e per la quale sono in corso accertamenti anche da parte del Ministero. Inoltre i giornalisti de Le Iene andranno ad incontrare un immobiliarista, per indagare sulle sue azioni e capire se sarebbe disposto ad affittare a: "Migranti, turisti ed escort case che ha preso in affitto senza pagare".

La comicità di Max Angioni si fa più seria

Nel corso del programma il comico Max Angioni, salito alla ribalta anche e soprattutto per la partecipazione a LoL 2 – Chi ride è fuori, si soffermerà su un argomento che sta infiammando gli animi in questo periodo: la legalizzazione della marijuana a New York. Un tema che sta facendo discutere il popolo dei social, portando alla nascita di vere e proprie fazioni di pensiero. Su Instagram sembra esserci chi non crede abbastanza in servizi come questo, scrivendo frasi come: "Ma Angioni non può trovarsi un lavoro?" e ancora: "Rimpiango le iene di un tempo". Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata, per giudicare noi stessi.

Guida TV

Le Iene Italia 1 21:20

Potrebbe interessarti anche