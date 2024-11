Laetitia Casta e il drammatico rapporto con il marito violento: cosa è successo Il film con Laetitia Casta, tratto da un noto successo letterario, mette in scena un thriller noir, parlando di violenza sulle donne in una chiave inedita

Carla, interpretata da Laetitia Casta, ha divorziato da Vito, uomo appartenente a una nota famiglia romana, con cui ha avuto tre figli Nicola, Rosa e la minore Mara, i quali sono stati assegnati in tutela alla madre, vivendo assieme in un appartamento a Roma. Il divorzio è stato burrascoso in quanto l’ex marito aveva assunto comportamenti ossessivi e violenti nei confronti di Carla. Giunto il compleanno della figlia minore, Vito viene invitato in casa per festeggiarla. Conclusa la serata Vito scompare senza lasciare tracce e facendo mobilitare nella ricerca sia l’ex moglie sia i figli della nuova compagna del marito.

