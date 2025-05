La relazione violenta tra Adriano Giannini e Laetitia Casta: cosa è successo tra i due Ecco tutti i dettagli sulla pellicola che ci porta a scoprire le magiche location pugliesi utilizzate, così come il noto regista e l'ispirazione per la storia.

Nel film troviamo Fabio De Luigi nei panni di Francesco, un avvocato maldestro e simpatico, e Laetitia Casta in quelli della veterinaria Claudia. I due sono buoni amici da sempre, ma quando lei incontra Giovanni e decide di sposarlo, il rapporto tra i due si complica. Il futuro sposo, intanto, mostra di avere un carattere violento e la donna ritrova in Francesco un confidente premuroso e costante.

Una donna per amica va in onda oggi stesso, alle 21:00, su Cine 34.

