Oggi a La Volta Buona si è discusso di donne, figli, e di maternità dopo i 50 anni. Sono intervenuti in studio diversi ospiti, tra cui la ballerina Carmen Russo, che come noto è diventata madre per la prima volta a 54 anni. La Russo ha però perso la pazienza quando Caterina Balivo l’ha stuzzicata su un episodio del passato. Alcuni anni fa, Luciana Littizzetto aveva ironizzato in un monologo sulla gravidanza di Carmen, invitando la vip ad adottare un bambino, piuttosto che partorire così tardi. Ma a distanza di 12 anni, la Russo sembra non aver perdonato affatto la comica di Che Tempo Che Fa. Vediamo qui sotto i dettagli.

La Volta Buona, Carmen Russo sbotta contro la Littizzetto

Si parlava di maternità tardiva, nello studio de La Volta Buona. Così Caterina Balivo ha pensato di interpellare, tra gli altri, anche la ballerina Carmen Russo, madre a 54 anni della figlia Maria. La scelta della Russo all’epoca suscitò parecchio scandalo, e portò anche a un famoso monologo della comica Luciana Littizzetto. Monologo in cui la collega di Fazio suggeriva a Carmen di adottare un bambino bisognoso, invece di ricorrere ad aiuti per rimanere incinta alla sua età. "Ti ricordi la lettera della Littizzetto?", le ha chiesto allora la Balivo, con un tocco di malizia.

Domanda a cui la ballerina ha risposto senza esitazione. "Lei è stata molto pungente, anche fuori luogo", ha detto Carmen Russo, "io accetto la satira, la comicità, ma non sulla salute e la persona. Non ci siamo mai incontrate dopo". Non contenta, la Balivo ha proceduto a mostrare in studio il video completo del monologo di Luciana Littizzetto. Al termine del quale Carmen ha rincarato (con evidente sarcasmo): "Beh, vedi, è stata molto carina e delicata". La reazione del pubblico in studio è stata gelida, mentre Caterina Balivo ha provato a prendere le difese della Littizzetto, evidenziando che la sua era solo satira e niente di più. "Sì, però ha esagerato un pochino", ha tagliato corto la moglie di Enzo Paolo Turchi, "poteva evitare tante cose".

Lo scontro tra Caterina Balivo e Antonella Boralevi

Mentre si consumava il dramma in studio, in collegamento c’era Antonella Boralevi, scrittrice e opinionista tv. "Più avanti sono i genitori nell’età", ha commentato l’esperta, "più il bambino ha il rischio di nascere con malformazioni, malattie genetiche". Ma Caterina Balivo ha ribattuto subito: "No, Antonella, non è vero. La malattia genetica non dipende dall’età. Andiamo al punto, non parliamo di malattie". "Un figlio non è un diritto", è stata la contro-replica di Boralevi, "ma è un dono e deve essere rispettato. Un bambino che viene al mondo ha il diritto di sentirsi pienamente figlio. Noi abbiamo negato l’età, ma l’età non ha negato noi".

La conduttrice, però, ha improvvisamente interrotto la scrittrice per dare la parola a qualcun altro. Cosa che ha indispettito non poco Antonella. "Io in realtà non avrei concluso proprio per niente", ha sbottato, "perché avete affrontato un sacco di temi, ma essendo in collegamento…poi se mi ridai la parola magari". Ma Caterina Balivo ha bellamente ignorato la sua richiesta.

