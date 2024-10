Caterina Balivo, la casa museo con terrazza panoramica su Roma è un gioiello: ecco dove vive La conduttrice vive nella Capitale con suo marito Guido Maria Brera, i loro figli: nella loro abitazione tante opere d'arte e arredi moderni.

Linee minimal, opere d’arte, oggetti di design e una grande terrazza panoramica affacciata su Roma. Questi alcuni dettagli della casa di Caterina Balivo, che la conduttrice condivide con suo marito Guido Maria Brera, la secondogenita di quest’ultimo, Costanza, e i due figli nati dal loro amore, Guido Alberto e Cora. Un lussuoso e grande appartamento nel cuore della Capitale, dove a farla da padrone sono gli ampi spazi e gli arredamenti accuratamente scelti: pochi elementi ma di grande impatto come la libreria che domina al centro del salotto, un opera a forma di orso di Joe di Ibride Design del valore di 3.326 euro. A rendere unica questa abitazione, poi, la grande terrazza che circonda la casa, interamente ricoperta dal verde: dalle foto pubblicate da Balivo su Instagram, si intravede un pavimento in legno e un salottino da esterno dove rilassarsi nelle miti giornate capitoline.

La casa da sogno di Caterina Balivo: opere d’arte e terrazza panoramica

È veramente una casa da sogno quella di Caterina Balivo. Almeno da quei pochi dettagli che si possono sbirciare sulle foto postate su Instagram dalla conduttrice de La Volta Buona. La 44enne, vive a Roma con suo marito Guido Maria Brera, i loro due figli e la secondogenita di lui. La casa che condividono è un appartamento nel cuore della capitale con un grande soggiorno, dove a farla da padrone è l’orso libreria di Joe di Ibride Design. Negli scatti, però, si vede anche un grande divano sui toni del grigio, una parete attrezzata attorno alla Tv, mogano scuro, e i pavimenti effetto cemento.

Tutti gli arredi sono moderni, salvo qualche elemento retrò, come i candelabri di ottone sul tavolo da pranzo. La cucina, anch’essa sul grigio, ha una grande isola e un angolo dedicato alle colazioni in famiglia, con tavolo e panche imbottite sul beige. La camera di Caterina e suo marito ha pareti floreali e un letto dai toni pastello, mentre il bagno padronale è dominato da una grande vasca dal sapore ottocentesco. Ogni angolo è raffinato, pochi i pezzi di arredamento ma tutti scelti con grande gusto e attenzione, e non è detto che non ci sia lo zampino della sorella della conduttrice Sarah Balivo, architetto e set designer.

