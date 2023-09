La voce che hai dentro: Massimo Ranieri protagonista della nuova serie Mediaset Il 14 settembre il cantante torna su Canale 5 con una nuova serie, da lui ideata e interpretata: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

È tempo di nuovi inizi su Canale 5, e giovedì 14 settembre è il turno di Massimo Ranieri con La voce che hai dentro. Prende infatti il via, nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset, la nuova fiction che vede protagonista il cantante sia in veste di attore che di ideatore della serie. Sono trascorsi più di 20 anni da quando Ranieri è ha recitato per l’ultima volta in una fiction televisiva, e ora è pronto al grande ritorno con un prodotto nato proprio da una sua idea, alla quale ha iniziato a lavorare più di dieci anni fa.

La voce che hai dentro, la trama

La voce che hai dentro ha come protagonista Michele Ferrara, proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, un’importante casa discografica napoletana. L’uomo ha alle spalle una carriera di successo, e la sua etichetta ha avuto a che fare con i più grandi nomi della musica napoletana. All’improvviso, però, Ferrara deve fare i conti con la realtà, che lo mette di fronte ad un dramma: viene accusato di aver ucciso suo padre, una vecchia gloria della musica partenopea. Michele è innocente, ma deve comunque scontare la sua pena. Dopo dieci anni di carcere, torna finalmente libero. Una volta tornato in città, scopre che la sua famiglia sta per vendere la Parthenope a Gateano Russo, il suo più acerrimo rivale. Lui, però, ha tutte le intenzioni di risollevare la sua casa discografica prima che sia costretto a venderla. Michele ha tutta la sua famiglia contro. Tutti tranne Anna, la figlia minore, che decide di aiutarlo proponendo nuovi talenti della musica. Grazie alla conoscenza di una giovane trapper, Regina, la sua carriera prende una piega del tutto nuova, e di fronte a lui si apre la strada per la rinascita della sua azienda e della sua famiglia.

La voce che hai dentro, il cast e dove vederlo

Il protagonista de La voce che hai dentro è quindi Massimo Ranieri, che torna a recitare in televisione dopo una pausa durata vent’anni. Accanto a lui, a comporre il cast della fiction, troviamo Maria Pia Calzone (che interpreta Anna, la moglie di Michele), Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, Gianfranco Gallo e la cantante La Niña nei panni di Regina. La voce che hai dentro debutta giovedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Tutte le puntate, che in totale sono quattro, sono disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

