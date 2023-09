La Rai accorcia La Vita in Diretta: cosa succede al programma di Matano Questo pomeriggio il consueto appuntamento con il programma di Rai 1 durerà molto meno per lasciare spazio a una speciale programmazione del Tg1: cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Fan de La Vita in Diretta, niente paura. Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con il talk di Alberto Matano, ma verrà mandato in onda in versione leggermente ridotta per poter dare spazio su Rai 1 a una programmazione diversa dal solito: lo speciale del Tg1 sul viaggio apostolico di Papa Francesco a Marsiglia. Ecco nel dettaglio cosa vedremo.

La Vita in Diretta finisce prima, spazio allo speciale del Tg1

Questo pomeriggio, venerdì 22 settembre, la puntata de La Vita in Diretta sarà in versione ridotta per dare spazio allo speciale del Tg1 con Rai Vaticano: la Telecronaca in diretta di Ignazio Ingrao in merito al viaggio apostolico di Papa Francesco a Marsiglia, e in particolare al momento di raccoglimento con i Leader Religiosi nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare. Lo speciale durerà circa un’ora.

La Vita in Diretta anche al sabato, sfida con Verissimo

Si tratta di un cambiamento momentaneo per lasciare spazio a questo speciale evento, ma La Vita in Diretta riprenderà poi la consueta programmazione. E, a dirla tutta, potremo rivederlo già domani con la puntata del sabato. Il programma sta infatti avendo un grandissimo successo, tanto che i vertici hanno scelto di sperimentare la programmazione anche per quattro sabati di seguito, in contrapposizione a Verissimo che viene trasmesso nella stessa fascia oraria su Canale 5.

La prima sfida inedita tra i due talk show è stata proprio lo scorso sabato, e La Vita in Diretta è riuscita a raggiungere 979 mila spettatori (pari a 11.1% di share) nella prima parte della trasmissione, e 1.262.000 di telespettatori (pari al 13.8% di share) nella seconda parte. La prima sfida è stata però vinta da Canale 5, con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Sabato 16 il programma ha infatti raggiunto i 2.048.000 (pari al 23.3% di share) nella prima parte e 1.679.000 spettatori (pari al 18.7% si share) nella seconda. Chi vincerà la nuova sfida di domani?

L’unica certezza è che La Vita in Diretta, sia nella normale versione settimanale che in quella del sabato, sta riscontrando un grande successo e ottime critiche. Gli ascolti rimangono molto alti ogni giorno e Alberto Matano risulta oggi tra i presentatori più apprezzati dal pubblico italiano.

Quando e dove vedere La Vita in Diretta

Dopo la puntata breve di oggi per lasciare spazio allo speciale del Tg1, il prossimo appuntamento con La Vita in Diretta sarà domani, sabato 23 settembre, su Rai 1 alle ore 17.00 circa. Un appuntamento imperdibile.

Potrebbe interessarti anche