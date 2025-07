Cristiana Capotodondi stoppa il cinema per una fiction Rai attesissima: con lei tre star assolute. Chi sono Cristiana Capotondi guida un cast stellare con Valeria Fabrizi, Flavio Parenti e Orietta Berti: la nuova fiction Rai promette emozioni intense e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

IPA

L’estate non è ancora finita, è vero, ma con la mente siamo già catapultati nel mese di settembre e questo vuol dire tante novità in tv. I palinsesti autunnali della Rai (così come quelli di Mediaset) saranno inondati di nuove fiction con volti amatissimi pronti a conquistare i telespettatori. In particolare, su Rai 1 andrà in onda una fiction che vanterà un cast degno di nota e il cui titolo è La Ricetta Della Felicità. Trattasi di una miniserie, composta da quattro episodi, che racconta un’amicizia tra due donne e il loro desiderio di ripartire, sullo sfondo della Riviera Romagnola. Diretta da Giacomo Campiotti e prodotta da Rai Fiction con Stand by me, vede come protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, che interpretano con intensità un viaggio emotivo tra leggerezza e profondità. Vediamo di chi si tratta.

Cristiana Capotondi e La Ricetta Della Felicità: Valeria Fabrizi, Flavio Parenti e Orietta Berti nel cast della fiction

Ebbene sì, nei palinsesti autunnali 2025/2026 della Rai, tra le varie fiction spunta un titolo che ha attirato già una grande attenzione. Si tratta de La Ricetta Della Felicità, una miniserie corale e profondamente umana con protagonista Cristiana Capotondi. Il cast include volti amati come Valeria Fabrizi (di Che Dio Ci Aiuti), Flavio Parenti (Il Paradiso Delle Signore) e la partecipazione speciale di Orietta Berti in un ruolo inedito. Completano il gruppo Lucia Mascino, Eugenio Franceschini, Andrea Roncato ed Emma Benini. Scritta da Annalena Benini e Simona Coppini, la serie unisce ironia e profondità e sarà trasmessa in autunno 2025 su Rai 1, in quattro episodi.

Di cosa parla la fiction La Ricetta Della Felicità?

La trama ruota attorno a una donna che credeva di avere tutto, ma scopre di aver perso sé stessa, affrontando temi di cambiamento, crisi e rinascita. Nello specifico, la miniserie racconta la storia di Marta Rampini, una donna apparentemente realizzata: vive a Milano con una famiglia solida, gode di buona salute e conduce una vita tranquilla. Il suo equilibrio viene sconvolto quando il marito Enrico viene coinvolto in un’indagine per riciclaggio e scompare misteriosamente, lasciandola sola con la figlia Greta e la suocera Rosa, una figura eccentrica e fuori dagli schemi. Spinta dalla necessità di comprendere quanto accaduto e seguendo pochi indizi, Marta parte per Marina di Romagna, un piccolo centro balneare, alla ricerca di tracce del marito. Qui il suo viaggio prende una piega inaspettata: viene accolta in un luogo insolito, tra una piadineria e un’area di sosta, gestito da Susanna e dalla sua movimentata famiglia.

Immersa in questa nuova realtà, Marta si confronta con dinamiche impreviste, intreccia nuovi legami e affronta un percorso interiore che la porta a riscoprire emozioni dimenticate. L’originaria ricerca della verità si trasforma così in un cammino di rinascita personale. Sullo sfondo, la Riviera romagnola diventa parte attiva del racconto, contribuendo con il suo calore e la sua umanità al senso di appartenenza e riscoperta della protagonista. Insomma, una storia bella, intensa e sicuramente emozionante, tutta d scoprire.

