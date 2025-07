Netflix lancia il kolossal Assassin’s Creed: la saga dei templari e assassini diventa una serie live-action epica Dopo anni di attesa, Netflix dà il via alla serie live-action di Assassin’s Creed, tra intrighi, parkour e battaglie epiche per il destino dell’umanità.

Il 20 marzo 2025 è uscito il nuovo capitolo (Assassin’s Creed Shadows) di una delle saghe di videogiochi più venduti, amate, apprezzate e riconoscibili degli ultimi anni. Ubisoft, sviluppatore storico della serie, ha reso Assassin’s Creed un appuntamento annuale sin dal debutto su PS3 e Xbox 360. Tuttavia, il nuovo capitolo si distingue per il contesto delicato in cui arriva: l’azienda francese è da anni in crisi creativa e industriale. Alcuni titoli attesi, come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, hanno deluso le aspettative. Se anche Assassin’s Creed Shadows non avrà successo, Ubisoft potrebbe considerare la vendita di alcune proprietà intellettuali o persino l’ipotesi di un’acquisizione. Ma c’è una bella notizia che riguarda la celebre saga: a quanto pare, Netflix ha ordinato la realizzazione di una serie live-action di Assassin’s Creed. Di seguito, tutti i dettagli.

Assassin’s Creed, Netflix ha ordinato una serie live-action sulla saga di videogiochi

Tutti i fan di questo videogioco saranno felicissimi: sembra che Netflix abbia ordinato la realizzazione di una serie live-action di Assassin’s Creed. Infatti, secondo Variety, il progetto sta finalmente prendendo forma, quasi cinque anni dopo l’annuncio dell’accordo con Ubisoft. Dopo vari cambi di team creativo, Roberto Patino e David Wiener sono stati ufficialmente nominati creatori, showrunner e produttori esecutivi. I due si sono dichiarati grandi fan del franchise e hanno sottolineato come la serie esplorerà temi profondi come identità, destino, fede e connessioni umane, oltre a offrire spettacolarità, parkour e azione. Il team di produzione include anche Gerard Guillemot, Margaret Boykin e Austin Dill di Ubisoft Film & Television, insieme a Matt O’Toole. Il primo videogioco della saga è uscito nel 2007, dando il via a un successo globale con oltre 230 milioni di copie vendute e 14 capitoli principali, l’ultimo dei quali è Assassin’s Creed: Shadows, pubblicato nel 2025. La serie ha già avuto un adattamento cinematografico nel 2016 con Michael Fassbender.

Di cosa parlerà la serie Assassin’s Creed?: La trama

Stando alle prime indiscrezioni, la trama della serie live-action dovrebbe essere è ambientata in una guerra segreta tra due fazioni oscure: una che cerca di controllare l’umanità attraverso la manipolazione e l’altra che difende il libero arbitrio. I protagonisti cercheranno di influenzare il destino del mondo percorrendo diversi periodi storici importanti. Peter Friedlander, vicepresidente di Netflix, ha sottolineato l’ambizione del progetto nato nel 2020: "Quando abbiamo annunciato per la prima volta la nostra partnership con Ubisoft nel 2020, ci siamo prefissati l’ambizioso obiettivo di dare vita al ricco e vasto mondo di ‘Assassin’s Creed’ in modi nuovi e audaci. Ora, dopo anni di collaborazione dedicata, è stimolante vedere fin dove quella visione si è evoluta. Guidato dalle abili mani di Roberto Patino e David Wiener, il team ha creato con cura un’avventura epica che rende omaggio all’eredità del franchise di ‘Assassin’s Creed’ e invita sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati a vivere il brivido della Confraternita come mai prima d’ora."

Jason Altman di Ubisoft ha espresso entusiasmo per la serie, sottolineando la volontà di mantenere intatta l’essenza di Assassin’s Creed e di espanderla a un pubblico globale: "Siamo entusiasti di lavorare con Roberto, David e i nostri partner Netflix per trasformare questo amato franchise in una serie. Non vediamo l’ora di offrire un’esperienza che incarna appieno ciò che i fan amano di Assassin’s Creed, presentando al contempo i suoi mondi indimenticabili e i suoi temi senza tempo a un nuovo pubblico in tutto il mondo."

