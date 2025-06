Cristiana Capotondi perdutamente innamorata di un collega: chi è lui Quando gli opposti si attraggono: curiosità, retroscena e mode anni Duemila in una delle commedie romantiche più iconiche dell'epoca.

Torna in TV Come tu mi vuoi, il film con Cristiana Capotondi nei panni di Giada, una studentessa universitaria seria, timida e impacciata, che viene da una famiglia modesta e si concentra solo sullo studio. Riccardo (Nicolas Vaporidis) invece è l’opposto: bello, ricco, viziato e superficiale. Per uno scherzo del destino, i due si trovano a lavorare insieme a un progetto universitario. Nonostante le differenze, tra Giada e Riccardo nasce un sentimento sincero che va oltre le apparenze, e che spingerà entrambi a cambiare, imparando l’uno dall’altra a guardare più in profondità. Ma dei problemi stanno per arrivare.

Come tu mi vuoi va in onda proprio stasera, alle 21:10, su La 5.

