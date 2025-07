La Ruota della Fortuna, Andrea incassa (con erroraccio). Rivolta social: “Come ad Affari Tuoi” Nella puntata del 17 luglio, Andrea gareggia con Filippo e Simonetta (che fa una gaffe) e mantiene il titolo di campione, ma poi sbaglia: cosa è successo

Nella puntata de La Ruota della Fortuna, show condotto da Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5 giovedì 17 luglio 2025, il campione Andrea (da Varese, studente di ingegneria chimica che ha già vinto oltre 55mila euro) si trova a gareggiare contro Simonetta (casalinga) e Filippo, un dottorando che arriva dalla Sicilia. Prima di cominciare la partita però il super campione Andrea Siciliano consegna a Gerry Scotti un disegno fatto dal cuginetto milanista – Mattia, 10 anni – con il volto del conduttore: "Con la maglia del Milan! Grazie, me lo tengo in camerino", è la reazione dello ‘zio Gerry’. Il dolce momento si conclude con Scotti che si lascia riprendere col cellulare dal campione in carica mentre manda un saluto al piccolo. In studio, oltre alla mamma Morena, c’è un’amica di Andrea. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 luglio de La Ruota della Fortuna e le reazioni sui social.

La Ruota della Fortuna, puntata 17 luglio 2025: cosa è successo

Durante la prima manche, Andrea parte alla grande indovinando la prima frase, che è "la prima telefonata della storia", e poi il canonico quiz e la spiegazione di Samira Lui, la valletta del programma. Nel round musicale sia a Simonetta che a Filippo va male, perché finiscono sulla "Bancarotta" e quindi la mano passa ancora al campione, che invece è molto fortunato: gira ben 5 volte la ruota senza mai perdere il turno e poi compra ben 4 lettere. Non solo, perché dà anche la soluzione giusta, che è Balorda Nostalgia di Olly.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è la volta della manche "Mistero", e si parte con l’indizio "Mistero nel castello". Filippo, che finalmente ha un po’ di fortuna perché la ruota si ferma sugli 800 euro, viene convinto da Gerry Scotti a fare un secondo giro, ma questa volta non va come immaginato: "Io darei ancora un colpetto". La lancetta però si ferma sul "passa" e il conduttore commenta: "Sappiamo che questo ragazzo è in gamba, però è stato anche molto fortunato". Il turno successivo è per Simonetta, ma anche a lei non va benissimo e infatti il gioco prosegue subito con Andrea che, come sempre, se la cava alla grande e riesce pure a comprare un bel po’ di lettere e girare nuovamente la ruota almeno un paio di volte: ha però difficoltà a trovare l’ultima parola della soluzione, ma poi scopre che la frase è "Un labirinto di corridoi conduce alle segrete". Il campione vola così a 12.300 euro.

Subito dopo c’è il round "Express" e Simonetta conquista il Jolly Gerry, "un’assicurazione" che serve a salvare i concorrenti da una "brutta situazione". Tra l’altro, girando ancora la ruota, la lancetta si ferma sui 3000 euro e così aggiunge ben 6mila al suo montepremi puntando sulla lettera N. Insomma, una mano decisamente fortunata questa volta, anche visto che poi compra altre lettere e vocali. Alla fine sembra costretta a cedere il posto ad Andrea perché arriva sul "Passa", ma il Jolly la salva fino a quando non si ferma sulla casella della "Bancarotta" e il conduttore commenta: "Doveva tenersi il jolly per la bancarotta, ma come fai a saperlo… E’ come la vita". La mano di gioco di Andrea invece dura poco in quando al secondo giro finisce sul "Passa", cedendo quindi la mano di gioco a Filippo che conquista 1500 euro. Simonetta invece è ancora a 0 dopo la Bancarotta con la quale ha perso tutti i soldi che aveva.

Poi arriva il famoso ‘Triplete’, manche basata questa volta sui cartoni animati. Filippo ottiene subito 1000 euro, così come Andrea nel giro successivo, anche se in quest’ultimo caso Simonetta fa una gaffe: sembra pronta a dare la risposta nonostante il turno spetti ad Andrea perché ha schiacciato il pulsante per prima: "Se vuoi ti metto un preferenziale" ironizza il conduttore, ma lei chiarisce: "No, scusate, non avevo visto". Anche Simonetta, poi, riesce a mettersi provvisoriamente in tasca 1000 euro. L’ultimo round vede Andrea gareggiare con un montepremi di 13mila euro, Simonetta con 1000 e Filippo con 2.500 euro. Poco dopo, nello step che decreta il campione in carica, in vantaggio è Filippo con 9mila euro, mentre Simonetta esita nel rispondere quando è il suo turno e passa la mano ad Andrea, con Gerry Scotti che dice: "Eh, sull’esitazione te l’avevo detto… l’hai servita al nostro campione". Lei commenta: "Scusate", ma il conduttore la tranquillizza: "No, che scusate, scusa tu. Sei stata brava, poi ti sei solo bloccata…".

Alla fine, Andrea si conferma campione con 19.300 euro, soldi già suoi. Alla Ruota delle meraviglie, poi, rinuncia a dare la risposta alla prima domanda perché non riesce a decifrare la frase, che è "Forum con Barbara Palombelli", mentre l’indizio era "Su Canale 5", lo stesso di quello che Gerry Scotti definisce il "testacoda", la seconda domanda, che indovina subito "Musica d’estate a Battiti Live". La seconda busta è quindi di Andrea, ma ora manca l’ultimo tabellone, indovinato in pochi secondi dal campione: "Il falò di Temptation Island" è l’ultima frase. Quindi anche la terza busta sarebbe sua, ed è quella che alla fine del gioco sceglie e che contiene ben 10mila euro.

Poi la madre gli consiglia di rischiare fino all’ultimo, mentre il pubblico suggerisce di non farlo: "La volta che mi fermo di sicuro c’è di più… rischiamo!" dice Andrea, rifiutando quindi il contenuto della busta da 10mila euro. Gerry Scotti commenta il colorito della madre di Andrea: "Signora, lei è paonazza, lo sa?". La seconda busta ne contiene solo 1000, che si aggiungono ai 19.300 euro per un totale di 75.500 euro incassati in quattro puntate. Al termine nella sfida, il campione, oltre ad aver perso 10mila euro, scopre che nella prima busta, quella che non ha conquistato perché non ha azzeccato la prima frase della Ruota delle Meraviglie, c’erano ben 100mila euro.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata de La Ruota della Fortuna del 17 luglio 2025, non mancano le reazioni sui social, quasi tutte polemiche di utenti che non riescono a capire perché abbia rifiutato i 10mila euro: "La sfortuna continua a pervadere nel campione Andrea. Fortunato nel gioco intero, ma non in quello finale", "Però scusami se per 4 giorni a fila rifiuti 10k non è più solo sfiga ma sei anche stupidello. Con un totale di 75k raccolti ora i 10k fanno comodo…", "Anche qua vogliono sempre di più come ad affari tuoi.. l’hanno studiata bene stavolta gli autori di piersy", "Sfortunatissimo come sempre nel finale", "Non saranno soldi regalati ma se tutte le sere vince lo stesso…", "Va a sommare altri 1.000€, per un totale di 20.300€ (75.500€ in 4 puntate). Ma avendo sbagliato FORUM non ha portato a casa 100.000€".

E ancora: "La Palombelli fa perdere 100.000 euro al campioncino", "Ma lui ancora non ha capito che se trova una busta alta, quella subito al lato sarà per forza più bassa?", "Ben gli sta, a lui e alla mamma ingorda. Rifiutare 10k euro, roba da matti", "Chi troppo vuole nulla stringe", "10.000 non gli bastavano?", "Peggio per te che continui ad ascoltare tua madre".

Poi i commenti per la citazione di Temptation Island, in onda subito dopo il programma di Gerry Scotti: "La ruota finale su Temptation Island così da dare il traino, genio", "Il falò di Temptation Island (proprio tra poco che andrà in onda)", "Il falò di #tempationisland Proprio oggi che c’è la puntata", "‘IL FALÒ DI TEMPTATION ISLAND’ PER LANCIARE #TemptationIsland", "A #LaRuotaDellaFortuna spottone per Forum, Battiti live e Temptation. Tutto studiato nei particolari".

