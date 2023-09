La rivincita dei Vip del Gf? Le sorelle Selassie, Fiordelisi e Tavassi tornano in TV A mali estremi, estremi rimedi. I Vip stringono fronte comune, aiutandosi a vicenda per tornare in TV superando il ban Mediaset. Ecco tutti i nuovi progetti

Dopo aver primeggiato nelle ultime edizioni del Grande fratello Vip, a differenza dei colleghi finalisti delle stagioni precedenti i loro impegni televisivi non erano certo cresciuti. Probabilmente la causa è da imputare alla loro personalità fin troppo effervescente, poco adatta ai diversi programmi della rete del Biscione che manda in onda il Gf. Ma sicuramente il loro stop è dovuto anche alle nuove politiche Mediaset, che hanno iniziato a maturare proprio durante (e grazie) all’ultima edizione del reality. Piersilvio Berlusconi ha infatti deciso di dare un taglio netto alla programmazione troppo trash, creando quindi una sorta di ban per tutti gli ex concorrenti del Grande fratello Vip, costringendo così i vipponi a cercare altrove il loro piccolo giardino di notorietà televisiva. Bene, sembra che alcuni di loro, forse i più intraprendenti, siano riuscite in parte a reinventarsi, trovando nuovi impegni TV. Scopriamo insieme cosa hanno in programma le Sorelle Selassie, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi.

Le Selassi in un programma tutto loro

Sembra proprio che le "Principesse" della TV abbiano trovato il modo di tornare a lavorare insieme, e ad aiutarle sono stati i precedenti contatti lavorativi di Jessica. Infatti la giovane è riuscita a riorganizzare i suoi impegni con Cusano TV, portando con sé anche le sorelle Lulù e Clarissa, e ora le tre condurranno dal 20 settembre un nuovo programma per l’emittente: "Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!! Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format "Suite Selassie" che andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su Cusano Italia Tv dalle 21:30 alle 23:30. Vi aspettano tante novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ogni genere. Ovviamente l’ingrediente speciale siete voi, con i vostri interventi social e telefonate da casa. Manca sempre meno, stay tuned". Tra i complimenti e gli auguri sul web, anche quelli dell’amica Carmen Russo: "Whaoooo che super notizia. Congratulations dalla vostra Zia Carmencita".

Edoardo Tavassi in corsa per la sostituzione

Questo cambiamento lavorativo per le sorelle ha aperto poi la strada ad uno dei volti più amati dell’ultima edizione del Gf, parliamo di Edoardo Tavassi, che dovrebbe in un certo senso raccogliere il testimone di Jessica. A partire dal 19 settembre, su Radio Cusano Campus, e su Cusano Italia TV, Tavassi dovrebbe infatti trovare pane per i suoi denti con diversi progetti, ad annunciarlo è stato Turchese Baracchi. Poco si sa sui nuovi progetti che lo vedranno coinvolto, ma Turchese ha anticipato ci saranno "momenti importanti della stagione 2023", e che "sta per cominciarne un’altra ancora più esplosiva".

Antonella Fiordelisi lancia l’avviso

Anche Antonella è stata tra le vittime principali del ban messo in campo da Mediaset, ma non si è data per vinta, concentrandosi su nuovi lidi. La stessa Vip ha infatti fatto sapere tutto in un’intervista: "Se condurrò il GF Vip Party? No, ma può essere che mi vedrete in televisione!", non escludendo in futuro una partecipazione a Ballando con le Stelle. Magari tra qualche anno sì, perché no? Poi a me piace ballare". Sembra però stando ai rumor diffusi da Gabriele Parpiglia, che vedremo l’influencer in un nuovo reality, stiamo parlando del format Sky Pechino Express. Infatti stando alle voci, Antonella Fiordelisi risulterebbe nel cast lasciato trapelare da alcuni informatori, accompagnata per ora da: Aka7even, Enzo Salvi, Jack La Furia, LDA e Nicola Ventola.

