Le sorelle Selassié denunciano Manuel Bortuzzo dopo le accuse a Verissimo: “La verità è diversa, abbiamo le prove" Dopo l'intervista a Verissimo, le tre principesse Jessica, Lulu e Clarissa passano al contrattacco: "Fatti mai avvenuti raccontati in TV, ora basta".

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’intervista di Manuel Bortuzzo andata in onda domenica 26 aprile a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha decisamente riacceso i riflettori su una vicenda che sembrava destinata a spegnersi lentamente. Il nuotatore, dopo mesi di silenzio, ha deciso di raccontare pubblicamente come sta vivendo questo momento complicato, in seguito alla condanna per stalking inflitta alla sua ex compagna Lulù Selassié. Ma le sue parole, pronunciate davanti a milioni di spettatori, non sono state affatto digerite dalle tre sorelle, che ora sono pronte ad agire legalmente.

Le accuse a Verissimo e la reazione immediata delle Selassié

Nel corso dell’intervista, Bortuzzo ha descritto un episodio avvenuto durante gli Europei di Madeira. Ha raccontato che Lulù si sarebbe presentata all’improvviso nel suo hotel, lasciando un bigliettino e bussando alla sua porta. A quel punto, secondo il suo racconto, sarebbe entrata nella stanza e avrebbe dato vita a un acceso confronto culminato in insulti e, stando alle sue parole, anche con un gesto fisico. "L’ho fermata e le ho detto: ci vediamo in tribunale", ha dichiarato con tono fermo. Un racconto che ha lasciato interdetti molti spettatori, ma soprattutto ha fatto saltare dalla sedia le dirette interessate. La prima a reagire è stata proprio Lulù, che si è detta "Sconvolta" da quanto ascoltato e ha subito lanciato un appello: vuole replicare a quelle che considera "Accuse e menzogne gravissime" proprio nello stesso contesto televisivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’avvocato delle Selassié minaccia la denuncia

Ma la vera svolta è arrivata poche ore dopo, durante una puntata di 100% Parpiglia, condotta da Gabriele Parpiglia e Giorgia Semeraro. In diretta è intervenuto il legale delle sorelle Selassié, lasciando poco spazio all’immaginazione: "Ieri è stata raccontata una bugia. Per conoscenza diretta posso dirti con certezza, e con le prove, che l’episodio di Latina è molto più ampio e dettagliato di come descritto. E questo lo faremo valere in appello". Il punto centrale, secondo la difesa, è che Bortuzzo avrebbe raccontato in TV fatti mai accaduti, presentandoli come verità assolute. Una scelta che, sempre secondo l’avvocato, ha danneggiato in modo concreto e pubblico l’immagine delle tre sorelle.

Jessica Selassié agguerrita contro Manuel Bortuzzo

A togliere ogni dubbio ci ha pensato poi Jessica Selassié, che con un messaggio privato ha confermato l’intenzione comune: "Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno", ha rivelato in diretta Parpiglia. Non è ancora chiaro con quale legale si procederà, ma sembrerebbe che si tratterà di un altro professionista dello stesso studio. Una scelta maturata, spiegano, non tanto per spirito di vendetta quanto per ristabilire un equilibrio mediatico e legale dopo un racconto che, a loro dire, ha falsato completamente la realtà dei fatti.

Parpiglia, che da tempo segue da vicino la vicenda, ha voluto chiudere con una considerazione personale: "Questo procedimento nasconde delle altre verità e mi permetto di dire di non avere una sicurezza così netta su come andrà a finire. Perché ancora ci sono tante cose che verranno fuori". Nel frattempo resta da capire se anche Verissimo deciderà di dare spazio alla versione di Lulù, per equilibrare un racconto apparentemente molto confuso e fatto di versioni completamente diverse.

Potrebbe interessarti anche