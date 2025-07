Una signora in giallo, il reboot della serie si farà: Jamie Lee Curtis al posto di Angela Lansbury Jamie Lee Curtis, star di Quel Pazzo Venerdì, prenderà il testimone lasciato da Angela Lansbury nel reboot de La Signora in Giallo

Il reboot de La Signora in Giallo si farà e avrà come protagonista Jamie Lee Curtis. Lo conferma ufficialmente la diretta interessata, dopo che sette mesi fa avevano iniziato a circolare indiscrezioni su una trattativa che la vedeva coinvolta. Sul red carpet per Quel pazzo venerdì 2, che l’ha vista tornare a condividere il set con Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis si è sbottonata in merito al progetto dedicato alla giallista di Cabot Cove.

Jamie Lee Curtis sarà Jessica Fletcher nel reboot de La Signora in Giallo

Interpellata da Enterntainment Weekly, Jamie Lee Curtis ha confermato le voci che la vorrebbero come erede del ruolo di Jessica Fletcher in La Signora in Giallo (in originale Murder, She Wrote) "Sì, sta per succedere. Siamo ad un passo, sto cercando di contenere l’entusiasmo finché non inizieremo le riprese", ha affermato. Prima di "trasferirsi" a Cabot Cove, però, l’attrice dovrà prima chiudere alcuni progetti in sospeso. "Ho un paio di altre cose da sbrigare prima, e poi potrò godermi quel lavoro", ha confidato. Attualmente, non ci sono dettagli sulla trama del progetto della nuova versione de La signora in giallo, che rese famosa in tutto il mondo tra il grande pubblico Angela Lansbury.

Si sa che sarà un film, e che sarà scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Orange Is The New Black.

Dove recuperare La Signora in Giallo in streaming

La serie originale andò in onda per 12 stagioni, dal 1984 al 1996. La trama ruotava intorno alla scrittrice di romanzi gialli diventata investigatrice Jessica Fletcher. Il ruolo valse ad Angela Lansbury diverse nomination agli Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica e quattro Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica. Jamie Lee Curtis eredita un paio di scarpe difficili da riempire, ma sembra comunque la candidata ideale. Premio Oscar nel 2023 per Everything, Everywhere, All at Once, si è portata a casa anche un Emmy Award per l’interpretazione in The Bear, in cui veste i panni della madre alcolizzata del protagonista Carmy (Jeremy Allen White).

Se volete recuperare le 12 stagioni de La signora in giallo in streaming, in attesa del reboot, trovate tutto nei cataloghi di TIM Vision e Now TV. Oppure, se volete una chicca vera, andate su Disney+ e scoprite, o rivedete, il classico del 1971 in tecnica mista Pomi d’ottone e manici di scopa, in cui Angela Lansbury interpreta una strega alle prese con alcuni giovani sfollati durante la Seconda Guerra Mondiale.

