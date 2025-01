L'Eredità, Francesca fallisce ma la Ghigliottina (con Baby Lasagna) scatena i social: "Non ci si crede!" Una delle referenze del gioco finale si riferisce al cantante croato arrivato secondo all'ultimo Eurovision, e fa discutere il web: cosa è successo

Prima Ghigliottina sfortunata per Francesca, ma quello che fa più discutere è un indizio del gioco finale. Scopriamo cosa è successo nella puntata di sabato 18 gennaio 2024 de L’Eredità.

L’Eredità, sabato 18 gennaio 2025: cosa è successo

A sfidarsi nella puntata del terzo sabato di gennaio del game show preserale guidato da Marco Liorni, con la speranza di poter arrivare al gioco finale della Ghigliottina e quindi avere l’opportunità di portarsi a casa il montepremi di questa serata c’è Bianca, che in due giorni a giocare è arrivata entrambe le volte a un passo dal gruzzolo per sbagliare la soluzione e rimanere (ancora a mani vuote). A sfidarla nella sua posizione di campionessa c’è Simonetta commerciante di Vigevano, Sabina di Lecce, Claudio ingegnere informatico romano, Sabina, salentina di Lecce che lavora in un supermercato, Francesco sottufficiale della marina, nato pugliese ma trasferitosi da anni in Toscana, Francesca sommelier milanese con una laurea in legge e Francesca di Vigevano alla sua quarta puntata nello studio dell’Eredità.

Anche questa sera, come in quelle precedenti, la puntata diventa presto una questione tutta al femminile. Al gioco dei Paroloni arrivano infatti Bianca, Simonetta e Veronica e Francesca. E’ la campionessa a dover fermarsi e rinunciare alla terza Ghigliottina consecutiva, mentre Veronica, Simonetta e Francesca se la vedono al Triello. Nella sfida a tre escono vincenti Veronica e Francesca che finiscono al gioco dei 100 secondi per giocarsi la possibilità di accedere alla Ghigliottina e provare a portarsi a casa il montepremi di puntata.

Ad avere la meglio e a vincere la possibilità di giocarsi il gruzzolo da 160000 euro al tavolo della Ghigliottina è Francesca. La scelta delle parole indizio é piuttosto sfortunata e il montepremi finale si assottiglia fino all’ammontare di 20 euro. Le cinque parola che Francesca deve unire attraverso una soluzione che si incastri concettualmente con tutte sono: "Moda", "Nuoto", "Lasagne", "Carote" e "Monitor". La parola proposta dalla concorrente è "Stile", ma la soluzione corretta svelata da Marco Liorni è, invece, "Baby".

Le reazioni social

Quando viene scoperta la soluzione e Marco Liorni la incastra con ogni termine, e spiega che "Baby Lasagna" è un cantante, il web impazzisce, visto che il cantante croato, secondo all’ultimo Eurovision è stato anche uno dei concorrenti più apprezzati sui social di quella kermesse, e infatti i commenti si concentrano tutti lì, tra l’incerto e lo stupito che in una trasmissione rivolta forse a una fascia anagrafica un po’ alta, si vada a pescare un tale riferimento ben noto ai giovani ma meno ad altre generazioni. Scrive infatti un utente: "Non "Baby Lasagna" come collegamento alla ghigliottina penso di non sentirmi molto bene dalle risate", "Baby Lasagna. Non per tutti" "Baby Lasagna, cantante croato." "Adesso, va bene la cultura generale, ma chi ca… lo conosce Babylasagna??????????????????" E infine: "OMG A BABY LASAGNA REFERENCE IN FRONT OF IL PUBBLICO BACUCCO DE #leredita"

