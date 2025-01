L'Eredità, Bianca ancora a secco e sul web esplode la polemica: "Ma come si poteva indovinare???" Cosa è successo nella puntata del game show preserale guidato da Marco Liorni di venerdì 17 gennaio 2024

Seconda opportunità alla Ghigliottina per Bianca nella puntata dell’Eredità di venerdì 17 gennaio 2024. La concorrente però bissa la possibilità di giocarsi il montepremi ma anche l’esito non fortunato, visto che per la seconda serata consecutiva non trova la soluzione giusta e rimane a mani vuote. Scopriamo come è andata la puntata.

L’Eredità puntata 17 gennaio 2024: cosa è successo

A giocare cercando di raggiungere la Ghigliottina, nella serata di venerdì sono la campionessa Bianca, arrivata ieri subito a giocarsi il montepremi, Simone, ingegnere di La Spezia, Veronica, già arrivata anche lei alla Ghigliottina, così come Valeria, psicoterapeuta, Simonetta che è di Vigevano e ha un negozio, Paolo che è un analista bancario, Monica studentessa e maestra della provincia di Como.

Anche questa sera, come ieri sera, il Triello è una roba da donne. A giocarsi la possibilità di continuare il percorso quasi a fine partita infatti, ci arrivano Bianca, campionessa ieri alla Ghigliottina, Veronica e Simonetta. A fermarsi a questo step è Veronica, mentre Simonetta e Bianca vanno ai 100 secondi, per giocarsi la possibilità di andare alla Ghigliottina e giocarsi un montepremi che vale ben 150000 euro.

A tenere la mano fino alla fine dei 100 secondi e quindi a potersi giocare le sue carte alla Ghigliottina è, di nuovo, Bianca, che puo’ tentare di conquistare il montepremi per la seconda serata consecutiva. Durante la scelta delle parole che fanno da indizio, Bianca sbaglia più di una volta, e il malloppo finale si riduce ampiamente, arrivando a valere solo 36500 euro. Le parole da legare insieme con un termine che, concettualmente, si sposa con tutte sono: "Studio", "Bassa", "Difesa", "Ritratto" e "Dietro". La parola scelta come soluzione dalla concorrente è "Fronte", ma purtroppo non è quella corretta. La parola giusta, svelata da Marco Liorni è infatti "Commissione". Niente di fatto quindi, per la seconda sera consecutiva alla Ghigliottina per Bianca, e chissà che domani non ci arrivi di nuovo e la terza non si riveli, alla fine, la volta buona.

Le reazioni social

Questa sera però, non solo la concorrente al centro studio ma anche i giocatori che provano a dare la soluzione della Ghigliottina in tempo reale su X sono presi in difficoltà dalla soluzione, e sul social si alza un coro unanime che si lamenta della eccessiva difficoltà della soluzione con commenti di questo tenore:"Autori… ma và… quest’anno le soluzioni sono fantasiose e appiccicaticce…", "Ma come si poteva indovinare???" "nessuno su twitter l’ha presa= era impossibile." "Commissione? Ma per favore! Astrusa, tirata, peragrina, assurda. L’aveva presa qualcuno? certo che no!" "Quando non la indovina quasi nessuno, su X, vuol dire che il concorrente aveva pochissime chance"

