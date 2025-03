L'Eredità, Claudio toppa la Ghigliottina ma compie una grande impresa: perché Finale a sorpresa sui social, per la puntata del 6 marzo del game show preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni: cosa è successo

Un caso più unico che raro quello di Claudio, giovane scrittore bresciano che, al suo debutto in puntata all’Eredità arriva alla Ghigliottina superando ai 100 secondi il campione Giovanni. La soluzione non riesce a trovarla eppure (e qui sta l’evento raro), il pubblico social ne applaude la bravura e l’educazione. Scopriamo come è andata e cosa è successo nella puntata del 6 marzo del game show preserale guidato da Marco Liorni.

L’Eredità, puntata 6 marzo 2025: cosa successo

Nella puntata di giovedì 6 marzo dell’Eredità il campione in carica Giovanni, arrivato ieri alla Ghigliottina, viene sfidato da Claudio, scrittore di Brescia, Marzia responsabile commerciale di Bergamo, Lucia ieri arrivata ai 100 secondi dove ha perso con Giovanni, Alberto di Seveso, marketing manager ieri al Triello, Alice, marchigiana studentessa di medicina con la passione per la cucina e Luca ingegnere ferrarese.

Questa sera le donne si fermano prima delle tre prove finali: il Triello infatti è tutto al maschile. Se la giocano Giovanni, Claudio e Luca. Quest’ultimo si ferma e ai 100 secondi, a giocarsi la possibilità di sedersi al tavolo della Ghigliottina sono il debuttante Claudio e il campione in carica Giovanni. A sorpresa, ad avere la meglio è proprio il debuttante Claudio che si guadagna l’occasione di portarsi a casa il montepremi finale di 160000 euro.

Il percorso per la scelta delle parole indizio non va benissimo e alla fine in palio per Claudio ci sono 20000 euro. Le cinque parole da legare attraverso la soluzione finale sono: "Gettare", "Mobile", "Vecchio", "Chitarra" e "Vacanza". La parola che scrive Claudio e che è svelata allo scadere del minuto di tempo concesso per i ragionamenti è "Mare". La parola non è corretta, ma Claudio fa una bella figura perché sceglie un termine che si incastra bene con quasi tutto. La soluzione corretta però è "Ponte".

Le reazioni social

Come dicevamo, la cosa più incredibile della serata, non è il flop del giovane scrittore alla Ghigliottina ma la reazione, veramente inedita del pubblico social che, comunque, in larga parte aveva indovinato la parola giusta "Ponte". Invece di scagliarsi contro il concorrente, i commenti social sono praticamente unanimi nell’apprezzare il ragionamento corretto che l’ha portato non lontano dalla soluzione. Ecco alcuni post: "C’era andato comunque vicino! bravo lo stesso!", "Che persona gentile Claudio, lo vogliamo vedere vincere!" Ero partito pure io dal "vecchio e il mare", comunque bravo" e ancora "Bravo Claudio", e poi: "E’ bravo comunque questo ragazzo". Claudio non avrà vinto la Ghigliottina, ma un’impresa l’ha fatta sicuramente, e non da poco.

