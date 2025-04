L'Eredità, social contro la Ghigliottina (fallita) di Gabriele: "Neppure Einstein ce la farebbe" Cosa è successo nella puntata di domenica 6 aprile 2025 de L'Eredità con il super campione Gabriele ancora una volta alla Ghigliottina

Dopo il mancato record tentato ieri all’ennesima Ghigliottina, anche nella puntata dell’Eredità di domenica 6 aprile 2025, Gabriele è l’uomo da battere. Il super campione del game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni se la deve vedere con: Valentina informatrice scientifica di Genova, Ida la veterana campana avversaria numero uno di Gabriele, anche ieri arrivata ai 100 secondi. E ancora, c’è Francesco vitivinicoltore trentino, Giulia segretaria in uno studio medico di Roma, Claudio commerciante di abbigliamento in provincia di Como e Letizia marchigiana trapiantata a Monza insegnante appassionata di astrologia.

L’Eredità, puntata 6 aprile 2025: cosa successo

Al gioco cruciale del Triello arrivano, ovviamente ormai, Gabriele, Letizia e Francesco. A fermarsi a questo punto della gara è l’insegnante marchigiana mentre Gabriele e Francesco vanno al duello dei 100 secondi per conquistare la possibilità di sedersi al tavolo della Ghigliottina e conquistare quindi il montepremi di puntata. E come va a finire? Ancora una volta, il supercampione Gabriele arriva alla Ghigliottina.

Il montepremi finale di partenza della Ghigliottina di domenica 6 aprile 2025 è di ben 190mila euro in palio e per Gabriele, alla sua undicesima Ghigliottina c’è anche la possibilità di diventare il concorrente più vincente (in termini di montepremi) della storia de L’Eredità. Al momento, infatti, il supercampione ha incassato 275mila euro, mentre il record di vincita all time è di 280mila euro.

La scelta dei termini indizio purtroppo non va benissimo e il gruzzolo finale si riduce a 23700 euro. Le parole che Gabriele deve legare con la soluzione finale sono: "Video", "Immagine", "Leva", "Mary Poppins" e "Coppa". La parola scelta, senza troppa convinzione, da Gabriele è "Fulcro", ma purtroppo non è la parola giusta. La soluzione corretta, svelata poco dopo da Marco Liorni è invece "Ritorno".

Le reazioni social

Come ogni sera non mancano i commenti e i twitt degli utenti che seguono in tempo reale il game show preserale di Rai Uno e soprattutto il suo momento cruciale quello della Ghigliottina, la cui soluzione, anche domenica 6 aprile 2025, fa discutere. Scrive un utente su X: "Comunque preferisco le Ghigliottine siano difficili purché impeccabili nei collegamenti, come stasera: in fin dei conti si possono vincere fino a 200.000€ per puntata, non vedo perché dovrebbe essere facile", ma non tutti sono d’accordo, anzi. C’è chi scrive: "Ormai neppure Einstein ce la farebbe con le attuali ghigliottine", e chi è ancora più diretto:"Va beh …questa parola è proprio una arrampicata sugli specchi ….che pena", "Giusto, la macchina per scrivere l’ho usata a lungo, il nome del dispositivo è corretto. Ma non avrei indovinato nemmeno a pensarci tutta la sera!", o ancora: "Ritorno? Certe associazioni di parole a volte sono proprio forzate.".

