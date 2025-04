L'Eredità, Ghigliottina ancora flop per Ida, ma i social contestano: "Si torna a risparmiare" La concorrente non riesce a bissare il trionfo di Gabriele e torna a casa di nuovo a mani vuote, ma esplode la discussione sul web

Nessun bis al clamoroso finale con super brindisi di ieri, per la puntata de L’ Eredità di lunedì 31 marzo. Ad arrivare alla Ghigliottina in questa prima puntata della settimana è Ida, concorrente campana, che si lascia al Triello il campione Gabrielle ma non riesce a trovare la soluzione del gioco e fallisce il tentativo di portarsi a casa i 50000 euro di montepremi finale. Scopriamo cosa è successo.

L’Eredità puntata lunedì 31 marzo 2025 cosa successo

Dopo la clamorosa vincita di 200000 euro di Gabriele di ieri, ecco chi arriva in studio per giocarsi nella puntata di lunedì 31 marzo 2025 del seguitissimo game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni. A sfidare il vincente e amatissimo campione Gabriele ci sono: Ida, già un paio di volte arrivata alla Ghigliottina, Rita psicologa clinica di Palermo, Monica insegnante di Campagnano di Roma, Giovanni assistente amministrativo di Treviso, Alessandro che dirige un’azienda alimentare, Elena arrivata ieri ai 100 secondi e Ida campana che si occupa di food marketing.

Al Triello arrivano il campione Gabriele, Ida e Monica. Ida fa una partita strepitosa e va ai 100 secondi con Monica che batte in sfida il campione Gabriele. A sedersi di nuovo al tavolo della Ghigliottina è Ida che parte con un montepremi di 200mila euro. La scelta dei termini indizio va abbastanza bene, e alla fine Ida gioca per conquistare un montepremi da 50mila euro. Le parole che devono essere legate dalla soluzione finale sono: "Via", "Italia", "Puntate", "Scarpa", "Notte".

Ida scrive la sua soluzione sul suo cartellino rosso scuotendo la testa, si vede subito quindi, che non è molto convinta della parola che le è venuta in mente e infatti confessa a Marco Liorni che avrebbe avuto bisogno di un altro po’ di tempo per riflettere. Sul cartellino rosso c’è scritta la parola "Corsa". La sua infatti, non è la soluzione corretta: la parola della Ghigliottina della puntata di lunedì 31 marzo è infatti "Alta".

Le reazioni social

Come sempre, svelata la soluzione della Ghigliottina, non mancano i commenti del pubblico, e in particolare degli utenti che seguono live ogni sera le puntate dell’Eredità e si cimentano su X a giocare insieme ai concorrenti di turno. Questa sera non tutti arrivano a individuare la corretta soluzione del gioco finale, cioè "Alta", e più di qualcuno twitta commenti in cui definisce questa soluzione un po’ troppo stiracchiata. Eccone alcuni, tra quelli postati sull’hashtag #LEredità: "Vabbè, come alta ce ne stavano altre 27!", "Troppo tirata stasera la soluzione", "Se Alta, è tornato il momento di risparmiare per la Rai", "Alta non lo accetto, forzatissima", "Lei non è un genio, ma Alta è tirata come parola".

