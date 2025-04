L'Eredità, Tommaso fallisce la Ghigliottina ma il web di ribella: "Parole odiose" Delusione per il concorrente toscano che arriva a giocarsi il montepremi finale ma sbaglia tutto mentre sui social, il pubblico discute sulla soluzione finale: cosa è successo

Esordio sfortunato per Tommaso alla Ghigliottina: parte con 160mila euro, ne perde 140mila per strada, sceglie una soluzione, poi ci ripensa, ne sceglie un’altra non molto convintamente, e il finale con la soluzione svelata da Marco Liorni non può, viste le premesse, che rivelarsi una delusione. Potrà ovviamente riprovarci domani a tentare la fortuna, visto il bel percorso di stasera. Scopriamo cosa è successo nella puntata de L’Eredità di venerdì 4 aprile 2025.

L’Eredità puntata venerdì 4 aprile 2025 cosa: è successo

A giocare nella puntata di venerdì 4 aprile del game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni ci sono: il campione (per l’ennesima volta arrivato ieri alla Ghigliottina) Gabriele, Malvina imprenditrice di La Spezia, Leonardo ingegnere e insegnante di Viterbo, Giorgia abruzzese di Montesilvano studentessa di biologia, Diego agente di polizia di Parma, la veterana Ida alla sua nona partecipazione e Tommaso ingegnere di Prato.

Al Triello arrivano il supercampione Gabriele, alla sua diciottesima presenza a L’Eredità, la sua sfidante più assidua, Ida, anche lei arrivata già diverse volte alla Ghigliottina e Tommaso. A fermarsi a questo punto è il campione Gabriele, mentre a sfidarsi per conquistare la possibilità di giocarsi il montepremi finale alla Ghigliottina sono Ida e Tommaso. Ad arrivarci, per la prima volta è Tommaso, ingegnere toscano. L’esordiente concorrente arriva alla Ghigliottina con un bottino da 160mila euro. Nella scelta delle parole indizio Tommaso parte piuttosto bene, con i primi due termini azzeccati, poi però sbaglia in filotto gli ultimi tre, e il montepremi per cui si trova a giocare crolla a 20mila euro. La parole da unire con la soluzione finale sono: "Fare", "Ferro", "Partenza", "Bridge" e "Alto".

Allo scadere dei canonici 60 secondi, Tommaso scrive la sua ipotesi di soluzione sul cartoncino rosso, ma non sembra molto convinto, tanto che svela a Marco Liorni di aver cambiato in corsa l’idea della parola da scrivere. Alla fine opta per "Caldo". La parola giusta invece, svelata dal conduttore, è "Palo". Niente da fare quindi: per Tommaso la prima Ghigliottina si trasforma in un buco nella acqua.

Le reazioni social

Anche stasera, la soluzione della Ghigliottina scelta dagli autori fa discutere il pubblico che segue L’Eredità giocando contemporaneamente sui social "Palo" non convince molti, ecco qualche commento postato su X: "Giusto ieri uno degli autori diceva che a #LEredità adesso non si fanno più collegamenti come "Monte – Carlo" ed ecco che salta subito fuori "Palo – Alto", "Palo? Mah! Un po’ tirata!! ", "e invece è palo. Non ci sarei mai arrivata.", "tra gli indizi l’utilissimo FARE", "Ma in che senso palo?", "Ma va’ va’!", "Le odiose parole ultrageneriche e di nessun aiuto come"Fare""

