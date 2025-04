L'Eredità, Gabriele manca (per ora) il record storico. Sul web esplode la polemica: "Impossibile" Niente da fare per il super campione che non centra una soluzione che l'avrebbe portato a scrivere la storia del game show preserale di Rai Uno: ecco cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

L’amatissimo concorrente Gabriele alla sua ennesima Ghigliottina non riesce a indovinare la soluzione corretta e perde l’occasione ghiottissima per farsi incoronare addirittura il concorrente che ha portato a casa la somma maggiore di tutta la storia del game show guidato da Marco Liorni. Scopriamo cosa è successo a L’Eredità nella puntata di sabato 5 aprile 2025.

L’Eredità puntata 5 aprile 2025 cosa successo

A sfidare il campione Tommaso, ingegnere toscano ieri alla sua prima Ghigliottina (fallita), nella puntata del sabato del game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni arrivano: Giulia, segretaria in uno studio medico di Roma, Ida veterana alla decima puntata de L’Eredità ieri ai 100 secondi, Giovanni agente di commercio emiliano, il super veterano Gabriele alla sua ventesima puntata e con 275mila euro conquistati, Elisabetta della provincia di Grosseto, Daniele di Roma collaboratore scolastico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sfida decisiva del Triello vede protagonisti i due grandi veterani de L’Eredità, Gabriele e Ida, e Giulia. La terza incomoda si ferma a questo step mentre i due grandi veterani, Gabriele e Ida, si trovano di nuovo a giocarsi la possibilità di sedersi al tavolo della Ghigliottina, sfidandosi ai 100 secondi. Ad avere la meglio, ancora una volta è Gabriele, che parte con un montepremi di ben 200mila euro. Marco Liorni gli ricorda che Gabriele ha la possibilità di essere il concorrente che ha vinto di più della storia de L’Eredità, titolo attualmente detenuto Massimo Cannoletta, che nel 2020 si è ritirato dal quiz dopo 51 puntate e 280 mila euro vinti.

La prima parola indizio ("Interessante") la indovina, la seconda invece, che è "Carattere", la sbaglia. Anche la terza, "Questione", viene centrata da Gabriele, così come la quarta che è la parola "Problema" e la quinta, "Vino". Il montepremi finale per il quale gioca Gabriele è quindi di ben 100mila euro. Il concorrente deve trovare la soluzione che lega i termini "Carattere", "Interessante", "Problema", "Vino" e "Questione". Allo scadere del tempo, il concorrente toglie il cappuccio dal pennarello e scrive sul suo cartoncino rosso "Soluzione", ma lui per primo non è molto convinto. E infatti la soluzione corretta non è quella: la parola della Ghigliottina di sabato 5 aprile 2025 svelata da Marco Liorni è infatti "Aspetto".

Le reazioni social

Anche in questa puntata de L’Eredità di sabato 5 aprile sono in tanti a giocare in contemporanea ai concorrenti, sul social network X e, alla fine della Ghigliottina, come sempre non mancano i commenti in merito. Diversi commenti trovano la soluzione "Aspetto" un po’ stiracchiata, mentre altri temono che Gabriele abbia ormai vinto troppo e che quindi sia sfavorito. Ecco alcuni commenti velenosi: "Aspetto….e spero che lo facciano ancora vincere…. Se se." "Ghigliottina un po’ così, dal vago sospetto di fuffa", "L’aspetto del vino è boh", "Piuttosto tiratella, convenite?", "Oggi gliel’ hanno data impossibile avendo già 275k all attivo."

Potrebbe interessarti anche