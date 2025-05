L’Eredità, Ghigliottina-beffa per Jamila e la rabbia del web: “Datele metà premio”, l’ammissione di Liorni Nella puntata di ieri (10 maggio) la neocampionessa sfiora una maxi-vincita: finisce male e sui social fioccano le polemiche per la soluzione-trappola.

Era convinta di aver trovato la parola vincente, invece torna a casa a mani vuote e con delusione malcelata. È una Ghigliottina beffa quella di Jamila, che debutta al gioco finale de L’Eredità pregustando una maxi-vincita sfumata sul gong in maniera crudele anche a causa di un pizzico di perfidia di Marco Liorni, abile a far salire il pathos nei secondi finali prima della doccia fredda alla neo-campionessa. Ecco cos’è successo nella puntata di ieri, sabato 10 maggio 2025.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (10 maggio)

Dopo la Ghigliottina fallita (tra errori e gaffe) da Biancamaria venerdì sera, nella puntata di sabato 10 maggio la campionessa cede lo scettro a Jamila che supera il Triello e i 100 secondi (battendo Pietro) presentandosi così al gioco finale con un montepremi di 165mila euro. "Sono un po’ emozionata", confessa la concorrente. La posta in gioco cala a 31.250 euro dopo due dimezzamenti e le 5 parole da collegare sono: ‘Poeta’, ‘Intervallo’, ‘Simbolo’, ‘Grado’ e ‘Base’. La professoressa d’inglese romana non perde tempo e dopo una manciata di secondi riflessione già scrive la sua soluzione: ‘Maggiore’. "L’ultima parola mi ha acceso una luce e avevo paura di dimenticarla, per questo l’ho scritta subito. Ormai il mio cervello si era focalizzato su quella risposta", confessa. Poi si passa ad analizzare la sua soluzione rapportata alle cinque parole indizio e l’accostamento sembra funzionare bene con quattro di esse. L’attenzione in studio sale, anche perché lo stesso Liorni pare ben predisposto nella discussione, proprio come accade spesso in occasione delle Ghigliottine vincenti. Alla fine, però, arriva la doccia gelata. Il conduttore si fa improvvisamente serio e confessa: "Ora ho paura di girare questo cartoncino". Poi aggiunge: "Finita la puntata regalo ai campioni entrambi i cartoncini. Ma in questo caso c’è qualcosa di più. Perché vedrai dalla parola che sto per girare, che potrebbe avere anche un significato che potrebbe essere diverso, profondo, che potrebbe anche essere da quadro…". È il preludio alla beffa di Jamila, perché la soluzione vincente non è ‘Maggiore’ – la parola da lei indicata – bensì ‘Minore’, un verdetto accolto dalla concorrente con un’espressione a metà strada tra lo stupore e la delusione, probabilmente perché in cuor suo pensavo di aver risolto in maniera giusta la Ghigliottina. "Abbiamo scherzato un po’, ma è stata sfortunata in questo caso, il guizzo poteva portarti anche di là", l’ammissione finale di Marco Liorni prima di chiudere la puntata e dare la linea al TG1.

La reazione del web alla Ghigliottina beffa di Jamila

La giovane romana tornerà questo pomeriggio nello studio de L’Eredità per riprovare a risolvere la Ghigliottina, ma intanto sono tanti a non aver digerito l’epilogo della puntata di ieri. Per molti utenti, infatti, la mancata vincita di Jamila è stata sorta un’ingiustizia in quanto la sua risposta sembrava sposarsi bene con le parole proposte dagli autori. C’è chi scrive: "La concorrente ha scritto maggiore che calza perfettamente con le definizioni. Dovrebbero evitare di scegliere parole che possono essere usate indifferentemente nei due sensi", oppure: "Contrariamente all’affermazione di Liorni "poeta maggiore" è effettivamente in uso, quindi ci stavano perfettamente entrambe le risposte", e ancora: "Però è proprio una carognata, mettere minore quando maggiore stava con tutti meno una". Qualcuno addirittura propone: "Datele metà del montepremi dai". E ancora: "Praticamente le stesse definizioni", "Che cattiveria! Basta, "La vedo molto convinta a lei di aver vinto…troppo".

